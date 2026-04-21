Zorgen blijven voor bewoners

Vinkeveen – Wie vanaf Demmerik komt, kan weer met de fiets over de Heulbrug. Daarmee is een belangrijk deel van de verbinding in Vinkeveen hersteld, al is de route nog niet volledig open voor al het verkeer. Buurtbewoner Bas Berkelaar laat weten, dat er nog wel zorgen zijn, met name over de nieuwe inrichting. Volgens hem kan de blauwe zone voor eetgelegenheid en bar Het Kruytvat en het verbrede trottoir aan de rechterkant in de toekomst voor problemen zorgen. “Als er bijvoorbeeld een bus voor het café geparkeerd staat, kan dat hinder geven voor het verkeer over de brug”, legt Bas uit. “Op papier lijkt het vaak goed geregeld, maar in de praktijk loop je toch tegen knelpunten aan.” Hij is dan ook voorzichtig positief. “De toekomst zal moeten uitwijzen hoe het uitpakt.”

Nog werkzaamheden aan de weg

De brug zelf is klaar en open voor fietsers, voetgangers en vaarverkeer. Automobilisten kunnen vanaf de kant van Demmerik weer gebruikmaken van de brug, maar moeten verderop nog rekening houden met beperkingen. Er wordt nog gewerkt aan de bestrating op de Herenweg. Daardoor blijft het gedeelte bij de brug voorlopig tussen 07.00 en 16.00 uur afgesloten voor bestemmingsverkeer met de auto. Ook de zijstraat aan de Herenweg (huisnummers 9 tot en met 19) is nog niet volledig bereikbaar. Auto’s kunnen daar deze week alleen voor 07.00 uur en na 16.00 uur inrijden.

Beperkte doorgang

Verkeer dat over de brug komt, kan doorrijden tot ongeveer Herenweg nummer 21. De aansluiting richting de Heulweg is nog afgesloten, omdat de kruising daar nog wordt aangelegd. De verwachting is dat de laatste bestratingswerkzaamheden bij publicatie van dit artikel zijn afgerond. Daarna zal de bereikbaarheid stap voor stap verbeteren. De route via de Heulbrug richting de Heulweg en Herenweg en vice versa is volgens de gemeente vanaf 1 juni weer volledig open.

De Heulbrug is weer open voor fietsers. Foto: Wilco de Vries.