Music in the Air (158): Ab Hansen

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – De Aalsmeerse drummer/bassist Ab Hansen heeft in vele bands gespeeld. In een gesprek met hem komen de ‘Oh, daar heb ik ook nog in gezeten’ momenten dan ook een aantal keren voorbij.

“Hoe ben jij de muziek ingerold, Ab?”

“Heel jong. In de kinderstoel blèrde ik al mee op ‘Hey Jude’ van The Beatles. Als kind zat ik overal op te trommelen. Mijn broer maakte van emmers waarin latex had gezeten een drumstel. Bij ons in de familie ging je ‘verplicht’ een jaar op orgelles en daarna mocht ik op drumles.”

Ben je beïnvloed door een bepaalde artiest?

“Vroeger luisterde ik naar de top 40 en via mijn broer ontdekte ik Joe Jackson, De Dijk en Crowded House. Toen ik in de jaren 90 uitging naar café Joppe hoorde ik ook weer van alles, doordat de toenmalige cafébaas Dorus elke week met nieuwe muziek kwam aanzetten.”

Welke instrumenten bespeel je zoal en van welke bands maak je deel uit?

“Ik speel drums en basgitaar. Met drummen ben ik begonnen in verschillende Aalsmeerse bandjes, zoals Hasty Marriage en Bumpy Ride. In 1993 ben ik ook basgitaar gaan spelen, onder andere in de band Rood. Daarna volgden de Als Je Maar Van De Straat Band, de projectband Macjigger (een Rolling Stones-project met onder anderen Tom Meijer) en de ELF=Graceband. Ook speelde ik in een akoestische bandje: ‘De ga van mijn gras band’. Later baste ik bij Wouter Kiers, Mr. Boogiewoogie, de Stirrs en de Remband. De laatste jaren zit ik ook weer achter het drumstel bij onder andere Snö en de projectband Snickers. Ik kijk ook met veel plezier terug naar de korte muziekprojecten, bijvoorbeeld bij de akoestische avonden in Bacchus.”

Heb je bijzondere dingen meegemaakt?

“Ik heb met Erik-Jan Overbeek een tour gedaan in de VS. Daar deden wij de Fats Domino Tribute Show. Dat was erg bijzonder! Met de Stirrrs met o.a. Joran van Liempt speelden wij in de Golfstaat Oman. En met de ELF=Graceband (dat was een Elvis Presley tribute band) stonden wij in het voorprogramma van de voormalige Elvis Presley begeleiders (TCB band) in Paradiso, dat was ook zeer indrukwekkend. “

Heb jij nog een bijzonder muziekmoment dat je altijd bijblijft?

“Mijn eerste grote concert dat ik zag: Lenny Gravitz in Ahoy.”

En, toekomstplannen?

“Geen grote plannen maar vooral muziek blijven maken met verschillende mensen.”

Ab Hansen in Mr Boogie woogie. Foto by Anous Take A Picture 2.