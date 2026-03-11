De Ronde Venen – Veel kinderen worstelen met faalangst: de angst om iets fout te doen, vooral wanneer er druk of beoordeling meespeelt. Voor ouders kan het lastig zijn om hiermee om te gaan. Daarom organiseert ‘Ouders Lokaal’ woensdag 18 maart van 20.00 tot 21.30 uur de online workshop Van Faalangst naar Zelfvertrouwen. Deelname is gratis na aanmelding via https://derondevenen.ouderslokaal.nl.

De workshop is bedoeld voor ouders die hun kind beter willen ondersteunen bij spanning, onzekerheid of prestatiedruk. Tijdens de interactieve sessie leren ouders hoe faalangst ontstaat, hoe zij het herkennen en welke factoren de angst kunnen versterken of juist verminderen. Ook krijgen zij praktische do’s en don’ts aangereikt om het zelfvertrouwen van hun kind op een positieve manier te laten groeien. Naast uitleg en herkenbare voorbeelden is er veel ruimte voor uitwisseling met andere ouders. De workshop vindt plaats in een veilige en kleinschalige online setting, zodat deelnemers ervaringen kunnen delen en vragen kunnen stellen.

De bijeenkomst wordt begeleid door Sandra Schoonhagen, moeder van een 15-jarige dochter en ervaren mindfulness- en opvoedcoach. In 2019 startte zij haar praktijk ‘Mindful Meiden’ in Amstelveen, waar zij meisjes ondersteunt bij het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen en veerkracht. Haar persoonlijke ervaring met hoogsensitiviteit en haar achtergrond in opvoedcoaching vormen de basis van haar aanpak. Als vrijwilliger bij ‘Ouders Lokaal’ wil zij ouders helpen bewust en ontspannen op te voeden.

Op de foto: Zoomworkshop ‘Van Faalangst naar Zelfvertrouwen’. Foto: aangeleverd.