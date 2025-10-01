Mijdrecht/Garderen – Recentelijk stapten de gasten en vrijwilligers van Zonnebloem afdeling Mijdrecht de bus in voor een gezellig dagje uit naar de indrukwekkende zandsculpturen in Garderen, dat helemaal in het teken stond van ‘Amsterdam 750 jaar’. Bekende plekken zoals het Rijksmuseum, de Dam en het Centraal Station waren tot in detail nagemaakt, allemaal van zand. Ook bekende Amsterdammers uit het verleden kwamen voorbij, wat voor veel herkenning en gespreksstof zorgde.

Volop genieten

Een woordvoerster: “Dankzij de lieve en altijd behulpzame vrijwilligers kon iedereen volop genieten. Rolstoelen werden geduwd, armen aangeboden, verhalen gedeeld, het was ouderwets gezellig. Het plezier straalde ervan af.” Na afloop van de route door de zandsculpturen was het tijd voor een smakelijke lunch in het restaurant bij het park. Daarna volgde nog een bezichtiging van de beeldentuin met houtsnijwerk, die mede deel uitmaakte van de tentoonstelling.

Daarna stapte iedereen met een voldaan gevoel weer in de bus richting Mijdrecht. Onderweg werd er nog uitvoerig nagepraat over alle indrukken. Het was een dag vol verwondering, aandacht en vrolijkheid; precies waar de Zonnebloem voor staat. Een uitje om met een glimlach op terug te kijken.

Op de foto: Zonnebloem Mijdrecht op bezoek bij zandsculpturen in Garderen. Foto: aangeleverd.