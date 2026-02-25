Zondag 1 maart slotconcert Regiokoor De Ronde Venen 

De Ronde Venen – “Aan alles komt een eind”. En dat geldt ook voor Regiokoor De Ronde Venen Na 21 jaar samen gezongen te hebben, zetten zij nu met een mooi slotconcert een punt achter hun bestaan; zondag 1 maart om 15.00 uur in de Janskerk in Mijdrecht.

Geen doorstart

Koorlid Antoinette Hogervorst laat weten: “Het Regiokoor stopt om verschillende redenen, enkele leden zijn al op leeftijd en voor hen wordt het te zwaar. De dirigent is verhuisd naar Zeist en hij wil wat minder gaan werken en bij de tenoren gaat ook iemand verhuizen dus daardoor wordt deze stemgroep te zwak. Een doorstart zat er net niet in. We vinden het allemaal heel jammer, maar je moet de realiteit onder ogen zien. Gelukkig hebben degenen die nog niet willen stoppen een plekje gevonden bij andere koren in de buurt.”

Alle koorleden en ook de dirigent Gert J. Hans kunnen terugkijken op een serie mooie concerten, geslaagde koorreisjes en heel veel gezellige repetitie avonden in de Veenhartkerk.

Er worden succesnummers uit hun repertoire gezongen met begeleiding op de piano door de dirigent zelf en ook met medewerking van Suzanne Arends op fluit. Freja Romijn, sopraan, is de soliste.

Kaarten zijn te koop bij boekhandel Mondria in Mijdrecht en The Readshop in Vinkeveen. Maar ook bij de koorleden zelf of voor aanvang van het concert. Daarna is er nog gelegenheid om, onder het genot van een glaasje, elkaar te ontmoeten en wat na te praten.

Op de foto: Zondag 1 maart vindt het slotconcert van Regiokoor De Ronde Venen plaats in de Janskerk in Mijdrecht. Foto: aangeleverd.