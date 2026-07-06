Uithoorn – De SierVISvijver aan de Brederolaan in de wijk Zijdelwaard vormt zaterdag 12 juli het decor voor een JeugdVISevent van de ZomerVISkaravaan. Het evenement wordt georganiseerd door de Amsterdamse Hengelsportvereniging (HSV) in samenwerking met Sportvisunie Nederland en richt zich op kinderen van 8 tot en met 14 jaar.

De ZomerVISkaravaan trekt deze zomer langs verschillende locaties in Nederland om jongeren kennis te laten maken met de hengelsport en de natuur onder het wateroppervlak. In Uithoorn staat tussen 09.30 en 13.30 uur een afwisselend programma op de agenda. Deelnemers kunnen gedurende die periode binnenlopen, mits vooraf aangemeld.

Het Aquatische leven

Centraal tijdens de dag staat niet alleen het vissen zelf, maar ook het leren begrijpen van het aquatische leven. Onder begeleiding van ervaren sportvissers maken kinderen kennis met basistechnieken, zoals het samenstellen van een eenvoudig vistuig en het verantwoord onthaken van een gevangen vis. Daarnaast zijn er activiteiten gericht op werptechniek en precisie.

De organisatie laat weten, dat de jeugdige deelnemers op een toegankelijke manier kennismaken met een recreatieve bezigheid die natuurbeleving, geduld en concentratie combineert. In een tijd waarin veel vrijetijdsbesteding zich binnenshuis afspeelt, bieden dergelijke activiteiten een laagdrempelige gelegenheid om buiten actief bezig te zijn.

Voor de benodigde materialen, waaronder hengels, aas en voer, wordt gezorgd. Ook ontvangen de deelnemers een gratis hengel om mee naar huis te nemen. Deelname aan het evenement is kosteloos.

De ZomerVISkaravaan vindt gedurende de maanden juli en augustus plaats op diverse locaties in het land. Meer informatie en inschrijven kan via www.stekkie.nl/leer-vissen/zomerviskaravaan.

De ZomerVISkaravaan doet Uithoorn aan. Foto: aangeleverd.