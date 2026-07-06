Ballenlijn markeert nieuwe zwemzone bij Surfeiland

Aalsmeer – Bij het Waterfront is op donderdag 2 juli een nieuwe, vergrote zwemzone officieel gerealiseerd. De zwemzone is duidelijk afgebakend met een ballenlijn, waardoor recreanten veilig kunnen zwemmen en watersporters weten waar de zwemzone begint en eindigt. De vernieuwde zwemzone sluit aan op het vergrote strand op de landtong van het Surfeiland. Waar voorheen het gebied dat voor velen bekend stond als het ‘pierenbadje’ de volledige zwemzone vormde, is nu een aanzienlijk groter gebied beschikbaar voor zwemmers. Met de nieuwe afbakening kunnen recreatie en watersport veilig naast elkaar plaatsvinden. Zwemmers beschikken over een duidelijk gemarkeerde zwemzone, terwijl watersporters voldoende ruimte behouden om actief te zijn op het water.

Waterfront

De aanleg van de nieuwe zwemzone vormt een vervolgstap in de ontwikkeling van het Waterfront. In 2021 werd het Waterfront gerealiseerd: een vernieuwd recreatiegebied aan de Westeinderplassen met meer ruimte voor ontspanning, wandelen en ontmoeten. Dankzij een uitgebreid participatietraject zijn destijds onder meer een wandelboulevard, een groter strand, een vernieuwde pier en diverse recreatieve voorzieningen aangelegd.

De nieuwe inrichting is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen de Provincie Noord-Holland, het NIVZ, Windsurf Club Aalsmeer, Zeilschool Aalsmeer, Otto Grond- en Baggerwerken, Maru Watersport & Industrie en de gemeente Aalsmeer.

Foto: Gemeente Aalsmeer