Music in the Air (161): Mariëlle Buskermolen

Door Rein van der Zee

Kudelstaart – Mariëlle Buskermolen haalt kracht uit muziek. Op een gegeven moment werd het dansen en lesgeven haar echter te veel, maar gelukkig danst de Kudelstaartse weer.

Wat doet muziek met jou, Mariëlle?

“Als ik muziek hoor die mij pakt krijg ik de drang om daar iets mee te gaan doen. Ik wil dan op de muziek iets creëren en uitbeelden met danspassen (choreografie). Ik tel de muziek uit, het refrein, intermezzo; in mijn hoofd zie ik dan hoe het moet gebeuren, ik schrijf het uit, ontwerp de bewegingen, dan komt het vanzelf!”

Wanneer begon het allemaal?

“Vanaf toen ik jong was. Mijn ouders draaiden plaatjes, op de feestjes bij ons in de kas. Dat was altijd meezingen… Ik zat op twirlen bij Divertimento in Kudelstaart en vanaf mijn 15e tot mijn 30e was ik actief bij de Toneelvereniging Kudelstaart. Toen ik 17 was maakte ik voor het eerst een choreografie op muziek bij de toneelvereniging. Twee jaar later ging ik lesgeven bij Olympia in Aalsmeer en al vrij snel werden dat 300 leerlingen! Later kwamen er meer leerlingen bij omdat ik mijn eigen dansers aanspoorde om te gaan lesgeven, en zo groeide de vereniging met onze dans.”

Door welke muziek ben jij beïnvloed?

“Vooral door house-muziek, artiesten zoals Armin van Buuren, Tiësto, Afrojack, David Guetta, Hardwell, Martin Garrix. Maar ook door ABBA; we hebben een keer een act gemaakt voor de Dinnershow voor Omnia. Daarnaast Madonna en Zumba, ik ga graag naar festivals zoals Mystery Land, 909, Loveland. Live heb ik Micheal Jackson en Robbie Williams gezien.”

Heb je ook in dansgroepen gezeten?

“Ja: in Ten Voeten Uit, Ten Dance (van de Toneelvereniging ), Dance Force, Dance Vision, Dance Device, 4 Ever Dance. Mijn man bedacht deze namen trouwens. Ik heb veel in Nederland gedanst maar ook in het buitenland vanaf mijn 20e tot mijn 26e. Daarnaast heb ik wedstrijden georganiseerd, we noemden ze ‘Dance Battles’. Vanaf 2005 maakten we onze eigen theatershows, tijdens een optreden in 2014 deden een act op het nummer Sky and the Sand van Paul Kalkbrenner, we dansten met zand in onze handen en strooiden dat uit. Dat had ik bedacht.”

Wat doe je tegenwoordig?

“Op mijn 50e jaar kreeg ik problemen met mijn voeten, mijn lichaam protesteerde, het was klaar. Twee jaar later ben ik gestopt met lesgeven. Ik had toen echt zo’n moment van: Wat nu? Ga ik nooit meer dansen? Maar daar kwam salsa op mijn pad, en nu sinds twee jaar dans ik met mijn man Jan salsa bij Salsa Anna.”

Wat is voor jou een bijzonder muziekmoment?

“Op de begrafenis van mijn vader in 2011 heb ik gedanst op het nummer ‘Without you’ van David Guetta met mijn leerlingen. In 2013 heette de dansshow ‘Ik neem je mee’ en deze show heb ik opgedragen aan mijn vader, daarin heb ik gezongen op het nummer van Gers Pardoel. Dat is iets moois en blijft mij wel bij…”

Heb je toekomstplannen?

“Ik zou wel eens gitaar willen leren spelen.”

Foto: Een van de dansshows van Mariëlle, links vooraan op de foto.