HilverdaFlorist schenkt ladder aan Filmtheater Gerrit

Uithoorn – Filmtheater Gerrit heeft een praktische schenking ontvangen van HilverdaFlorist uit De Kwakel. Het internationale sierteeltbedrijf doneerde een stevige ladder, waarmee vrijwilligers voortaan veilig lampen kunnen vervangen en afstellen in het filmtheater.

De ladder komt voor Filmtheater Gerrit goed van pas bij het onderhoud van de bioscoop. Dankzij de bijdrage van HilverdaFlorist is het filmtheater weer een stuk beter toegerust voor de dagelijkse werkzaamheden achter de schermen. Filmtheater Gerrit spreekt zijn waardering uit voor de ondersteuning. Met hulp van lokale bedrijven en vrijwilligers blijft het filmtheater een belangrijke culturele voorziening in Uithoorn en omgeving.

HilverdaFlorist is een internationaal veredelings- en vermeerderingsbedrijf in de sierteeltsector, gevestigd in De Kwakel. Het bedrijf richt zich op de ontwikkeling, selectie en opkweek van hoogwaardig jong plantmateriaal, zaden en uitgangsmateriaal voor snijbloemen en pot- en tuinplanten.

Het actuele filmaanbod van Filmtheater Gerrit is te vinden via www.filmtheater-gerrit.nl. Ook tijdens de zomermaanden staan er diverse films op het programma, waaronder aan het einde van de zomervakantie een familiefilm voor jongere bezoekers.

V.l.n.r. Jacqueline Loogman (vrijwilliger Filmtheater Gerrit), Mirjam Pauw en Gijs Hofhuis (HilverdaFlorist). Foto: Philip van den Dool.