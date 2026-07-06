Jongerenraad presenteert eerste advies aan wethouder

Aalsmeer – Op maandag 29 juni presenteerde de Jongerenraad Aalsmeer haar eerste advies aan wethouder Bart Kabout, naar aanleiding van een adviesvraag van de gemeente over tiener- en NIX18-feesten. De raad pleit voor het opnieuw organiseren van deze alcoholvrije feesten voor jongeren van 13 tot en met 16 jaar. Volgens de jongeren zijn er voor deze groep nu weinig passende uitgaans- en ontmoetingsmogelijkheden buiten school en sport. De gemeente vroeg aan de Jongerenraad of jongeren behoefte zouden hebben aan een terugkeer van tiener- en Nix18-feesten.

NIX18-feesten

De Jongerenraad ging hierover in gesprek, brainstormde met elkaar en volgde een training om tot een goed onderbouwd advies te komen. Volgens de Jongerenraad moeten de NIX18-feesten jongeren een toegankelijke en verantwoorde gelegenheid bieden om samen te komen en tegelijkertijd bijdragen aan de sociale cohesie onder jongeren in de gemeente. De Jongerenraad adviseert om de feesten twee keer per jaar laagdrempelig en goed bereikbaar te organiseren, met aandacht voor veiligheid en duidelijkheid. Zo pleit de raad voor volledig alcoholvrije feesten, goed verlichte routes, duidelijke begin- en eindtijden en toezicht op locatie. Daarnaast pleit zij voor een lage entreeprijs en betaalbare consumpties, aangevuld met gerichte promotie via scholen, verenigingen en sociale media.

Met en voor jongeren

Voor de organisatie ziet de Jongerenraad een rol voor bijvoorbeeld leerlingen van Yuverta, buurthuizen en evenementenorganisaties. Door jongeren actief te betrekken, sluiten de feesten beter aan bij hun wensen en belevingswereld. Wethouder Bart Kabout van jeugdzaken reageert positief op het advies en de presentatie van de jongerenraad: “De Jongerenraad heeft een sterk en goed doordacht advies neergelegd. De presentatie was professioneel en zat goed in elkaar. Daarnaast lieten ze goed zien dat ze weten wat er speelt onder jongeren en hoe je daar als gemeente op kunt inspelen. Complimenten voor de manier waarop zij dit hebben neergezet.” De gemeente gaat het advies van de jongerenraad in behandeling nemen. Tijdens dit proces wordt de jongerenraad op de hoogte gehouden van de voortgang.

Belangrijke stem

De Jongerenraad van Aalsmeer geeft jongeren tussen de 12 en 22 jaar een belangrijke stem in gemeentelijke besluiten. De raad telt vijftien leden die meedenken over beleid en plannen die direct invloed hebben op hun dagelijks leven en toekomst. Daarmee vormt de Jongerenraad een waardevolle schakel tussen jongeren en de gemeente. Sinds begin 2026 komt de raad ongeveer één keer per maand bijeen om gezamenlijk onderwerpen te bespreken en advies te geven. Meer weten of suggesties voor de Jongerenraad? Mail naar jongerenraad@aalsmeer.nl of stuur een bericht naar het Instagram-account van de Jongerenraad Aalsmeer.

Foto: Enkele leden van de Jongerenraad Aalsmeer overhandigen hun eerste advies aan wethouder Bart Kabout van Jeugdzaken. Foto: Gemeente Aalsmeer