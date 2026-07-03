Zoemfestijn bij Boerenvreugd

Aalsmeer – De bijen van kinderboerderij Boerenvreugd hebben hard gewerkt. De honingraten zitten vol en dat betekent dat imker Dominique kan honing slingeren. Tijdens het Zoemfestijn op zondag 12 juli kunnen bezoekers komen kijken hoe het honing slingeren in zijn werk gaat.

Uiteraard is er veel informatie over bijen maar ook de wespenvereniging is aanwezig om hun kennis over wespen met het publiek te delen. Meer te weten komen over Aziatische hoornaars en de opsporing van deze diertjes? Ook dat kan tijdens het Zoemfestijn.

Kinderen kunnen stenen beschilderen en er zijn leuke spelletjes te spelen, allemaal in het bijenthema. De honing van de Boerenvreugd bijen is ook te koop zodat er thuis genoten kan worden van heerlijke honing! De kinderboerderij is te vinden aan de Beethovenlaan 118. Het Zoemfestijn is van 11.00 tot 14.00 uur.

Foto: Honingraten Boerenvreugd (aangeleverd).