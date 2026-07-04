Meetmomenten ‘In Balans’ voor 65-plussers

Aalsmeer – Participe Amstelland organiseert binnenkort opnieuw verschillende meetmomenten voor inwoners die 65+ zijn en willen weten hoe het staat met hun balans en stabiliteit. Tijdens deze momenten krijgen deelnemers snel inzicht in hun valrisico.

Een val kan grote invloed hebben op de mobiliteit en het zelfvertrouwen, zeker naarmate mensen ouder worden. Daarom is het belangrijk om balans, spierkracht en conditie op peil te houden. De cursus ‘In Balans’ helpt deelnemers hierbij met praktische oefeningen en informatie om steviger en zekerder te bewegen in het dagelijks leven.

Tijdens het meetmoment voeren deelnemers een korte looptest uit en beantwoorden zij enkele vragen over bewegen en dagelijks functioneren. De meting wordt uitgevoerd met behulp van een speciale loopmat die het looppatroon analyseert. Daarna volgt direct een persoonlijk adviesgesprek.

De meetmomenten zijn gratis toegankelijk, duren slechts enkele minuten en aanmelden vooraf is niet nodig. Iedereen die benieuwd is naar zijn of haar balans of meer wil weten over valpreventie is van harte welkom.

De komende meetmomenten vinden plaats op de dinsdagen 21 en 28 juli van 11.00 tot 13.00 uur op de Markt in Aalsmeer op het Praamplein en woensdag 29 juli van 11.00 tot 12.30 uur in Parochiehuis aan de Gerberastraat 6. Meer informatie over de cursus ‘In Balans’ is te vinden op www.participe-amstelland.nu/valpreventie.

Foto Participe Amstelland (aangeleverd).