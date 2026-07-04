VVD draagt Lennart van der Plas voor als wethouder

Aalsmeer – De VVD-fractie Aalsmeer Kudelstaart heeft een tweede VVD-wethouder gevonden. De partij draagt Lennart van der Plas voor. Van der Plas is 32 jaar, sinds 2017 betrokken bij de lokale politiek en thans fractievoorzitter van de Katwijkse VVD. Hier is hij momenteel actief als woordvoerder veiligheid, financiën, economie, verkeer en vervoer. In de vorige raadsperiode was hij ook woordvoerder volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.

Sinds 2021 werkt Van der Plas als bestuursadviseur en teamleider bij de Hogeschool Leiden. Daarvoor heeft hij, na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden, drie jaar in de Tweede Kamer gewerkt als persoonlijk medewerker binnen de VVD-fractie.

In zijn vrije tijd is hij als vrijwilliger betrokken bij de Katwijkse voetbalclub Quick Boys, collectant voor Alzheimer Nederland en mede-organisator van de jaarlijkse Kattûkse Nieuwjaarsduik.

Als wethouder in Aalsmeer bestaat de portefeuille van Van der Plas straks uit onder meer Ruimtelijke Ordening, omgevingsplannen, grondexploitaties, vergunningverlening, parkeerbeleid, verkeer en vervoer, woningbouwproject Westeinderhage Kudelstaart.

Fractie voorzitter Sissi Mijwaart is verheugd met de kandidatuur van Van der Plas. “Ik heb Lennart leren kennen als een jong, enthousiast en integer persoon met kennis van zaken. Iemand die nuchter, collegiaal is en verbinding zoekt. En we zien veel vergelijkbare achtergronden. Hij komt uit een gemeente waar ze ook een hechte dorpsgemeenschap hebben, een visserijachtergrond én een bloemenveiling, waar zijn broer werkt. Wij zijn overtuigd dat hij met die achtergrond in Aalsmeer en Kudelstaart snel thuis zal zijn en een waardevolle bijdrage zal leveren aan de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart.”

Op 17 september stemt de gemeenteraad over de aanstelling van Lennart van der Plas als lid van het college van burgemeester en wethouders.

Foto: Lennart van der Plas (aangeleverd).