Leerlingen schitteren tijdens schoolconcert van Viribus Unitis

Wilnis – Leerlingen van groep 6 van de Koningin Julianaschool uit Wilnis hebben onlangs laten horen wat zij in korte tijd muzikaal kunnen bereiken. In samenwerking met muziekvereniging Viribus Unitis namen de kinderen deel aan een muziekproject waarbij zij gedurende acht weken kennismaakten met koperblaasinstrumenten.

Onder begeleiding van meester Ruud en Sebastian leerden de leerlingen de eerste beginselen van het bespelen van een trompet, bugel of trombone. Wekelijks werd enthousiast geoefend met als doel een gezamenlijk optreden voor de school.

Inzet beloond

Die inzet werd beloond met een feestelijk schoolconcert. Voor alle leerlingen van de Koningin Julianaschool lieten de jonge muzikanten horen wat zij in acht weken hadden geleerd. Het concert werd met veel enthousiasme ontvangen en zorgde voor trots bij zowel de deelnemers als het publiek.

Met het project wil Viribus Unitis kinderen op een laagdrempelige manier laten kennismaken met muziek en het plezier van samen musiceren. De samenwerking met de Koningin Julianaschool kreeg daarmee opnieuw een succesvol vervolg.

Leerlingen schitteren tijdens het schoolconcert van Viribus Unitis. Foto: aangeleverd.