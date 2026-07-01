Gemeente en waterschap aan de slag voor leefbare omgeving

Uithoorn – De komende jaren intensiveren de gemeente Uithoorn en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht hun samenwerking om te zorgen voor voldoende en schoon water: niet te veel en niet te weinig en van voldoende kwaliteit. Wethouder Ferry Hoekstra van de gemeente Uithoorn en dagelijks bestuurder Bea de Buisonjé van het waterschap ondertekenden 25 juni een strategische samenwerkingsagenda voor de periode 2026 tot en met 2034. Daarbij gaat het onder meer om het voorkomen van wateroverlast, het verbeteren van de waterkwaliteit, het versterken van de natuur en het vergroenen van de leefomgeving.

Belangrijke stap

Hoekstra benadrukt het belang van deze gezamenlijke aanpak: “Met deze samenwerkingsagenda zetten we een belangrijke stap richting een toekomstbestendig Uithoorn en De Kwakel. Door onze krachten te bundelen, kunnen we beter inspelen op de gevolgen van klimaatverandering. Inwoners merken dit in een veilige woonomgeving, schoner water en meer groen in hun directe omgeving. We bouwen aan een gemeente waar het ook in de toekomst prettig wonen, werken en recreëren is.”

Oranjebuurt

Dagelijks bestuurder Bea de Buisonjé: “We werken nauw samen. Dit doen we bijvoorbeeld aan de Koningin Julianalaan in de Oranjebuurt. Het inrichten van een natuurlijkvriendelijke oever wordt zo onderdeel van groot onderhoud door de gemeente. De harde beschoeiing wordt straks langs deze oever weggehaald en vervangen door een flauw talud met beplanting. Dit versterkt de leefomgeving voor planten en dieren en verbetert de waterkwaliteit. Waterschap en gemeente willen in de toekomst samen nog meer van dit soort projecten aanleggen en kijken waar we werk met werk kunnen maken.”

Beter omgaan met regen

Voor inwoners betekent deze samenwerking, dat er beter wordt ingespeeld op de gevolgen van klimaatverandering. Zo worden maatregelen genomen om hevige regenval beter op te vangen en wordt bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen nadrukkelijk rekening gehouden met water en bodem. Daarnaast zetten beide partijen in op schoner water in sloten en vaarten en een betere samenhang tussen groen en natuur in de gemeente. Dat biedt ook kansen voor cultuur en recreatie.

Innovatie en beleving centraal

De samenwerking biedt ook kansen om de gemeente Uithoorn verder te verduurzamen. Zo onderzoeken de gemeente en het waterschap gezamenlijk innovatieve oplossingen op gebied van de energietransitie en circulaire economie. Tegelijkertijd werken de gemeente en het waterschap aan een aantrekkelijkere leefomgeving door water en groen zichtbaarder en beleefbaarder te maken voor inwoners en bezoekers. Inwoners zullen de komende jaren steeds meer resultaat zien in hun eigen leefomgeving, van verbeterde wateropvang tot groenere straten en schonere watergangen.

Op de foto: Wethouder Ferry Hoekstra van gemeente Uithoorn en Bea de Buisonjé (waterschap Amstel, Gooi en Vecht) gaan voor strategische samenwerking. Foto: Gemeente Uithoorn.