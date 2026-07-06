Vinkeveen maakt zich op voor 47e jaarmarkt

Vinkeveen – Wat ooit begon als een lokale ontmoetingsplek voor inwoners en ondernemers is uitgegroeid tot een van de grootste en best bezochte evenementen van Vinkeveen. Woensdag 15 juli vindt de 47e editie van de jaarmarkt Vinkeveen plaats. De Herenweg verandert dan opnieuw in een kilometerslang lint van marktkramen, terrasjes en ontmoetingen, waar jaarlijks duizenden bezoekers uit De Ronde Venen en de wijde omgeving op afkomen.

De jaarmarkt behoort al tientallen jaren tot de vaste zomerse tradities van het dorp. Waar vroeger vooral lokale handelaren en verenigingen hun waar aanboden, is het evenement uitgegroeid tot een veelzijdige markt met een regionaal karakter. De combinatie van winkelen, ontmoeten en genieten van de gezellige sfeer maakt de jaarmarkt nog altijd tot een publieksfavoriet.

Veel bezoekers

Ook dit jaar belooft het evenement weer veel bezoekers te trekken. Langs de Herenweg, tussen de Kerklaan, Demmerik en het begin van de Heulweg, presenteren ruim 120 standhouders een breed assortiment aan producten. Van ambachtelijke artikelen, mode en curiosa tot streekproducten en verrassende koopjes. Daarnaast zorgen de horecaondernemers langs de route voor extra levendigheid met terrassen waar bezoekers kunnen neerstrijken voor een hapje en een drankje. De markt is geopend van 10.00 tot 21.00 uur. Daarmee krijgen zowel vroege bezoekers als avondwandelaars volop de gelegenheid om de markt te bezoeken.

Belangrijk voor bewoners

De organisatie vraagt bijzondere aandacht voor de verkeersmaatregelen die op woensdag 15 juli van kracht zijn. Om de markt veilig op te kunnen bouwen, moet het marktgebied vanaf 05.00 uur volledig vrij zijn van geparkeerde voertuigen. Dat betekent dat op de Herenweg, vanaf de Kerklaan tot aan Demmerik en vanaf de Heulweg tot aan Kerkelanden, een parkeerverbod geldt. In deze zone is bovendien een wegsleepregeling van kracht. Voertuigen die na 05.00 uur nog binnen het afgesloten gebied staan, kunnen worden verwijderd. De organisatie en de gemeente zullen hier streng op handhaven.

Tijdig elders parkeren

Bewoners wordt daarom dringend verzocht hun auto tijdig elders te parkeren. Alleen dan kan de opbouw van de markt zonder vertraging plaatsvinden en blijft de veiligheid van standhouders, bezoekers en hulpdiensten gewaarborgd.

Alternatieve parkeerlocaties zijn beschikbaar op onder meer het Kloosterplein, de Kerklaan, het Boeiplein, Kerkelanden, de Heulweg, Maria-Oord en Demmerik.

Met de voorbereidingen in volle gang kijkt de organisatie uit naar een gezellige, drukbezochte en vooral veilige editie van de jaarmarkt in Vinkeveen.

Slenteren, kijken en kopen. Foto: aangeleverd.