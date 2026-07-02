Expositie fotogroep ‘Van Penseel naar Pixel’

Aalsmeer – De fotografen van Fotogroep Aalsmeer verrassen al jaren met werk dat steeds vrijer, eigenzinniger en kunstzinniger wordt. Wat ooit begon als een groep enthousiaste amateurfotografen, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een hecht collectief van beeldmakers met een scherpe blik, een eigen signatuur en een sterk gevoel voor verbeelding.

In hun nieuwste tentoonstelling ‘Van Penseel naar Pixel’ in Het Oude Raadhuis presenteren zij een inspirerende combinatie van The Best of 2025–2026 en de resultaten van een bijzondere vrije opdracht. Voor deze opdracht lieten de fotografen zich inspireren door een schilderij dat hen persoonlijk raakt. Het resultaat is een verrassende ontmoeting tussen schilderkunst en fotografie: bekende kunstwerken krijgen een nieuw leven in hedendaagse beelden, terwijl alledaagse scènes veranderen in kleine visuele kunstwerken.

De tentoonstelling laat niet alleen de technische kwaliteit en creativiteit van de groep zien, maar ook de enorme diversiteit aan stijlen en interpretaties. Van verstilde beelden tot speelse composities en van herkenbare referenties tot vrije artistieke vertalingen – elke fotograaf geeft op geheel eigen wijze vorm aan zijn of haar inspiratie.

De expositie van Fotogroep Aalsmeer verrast en prikkelt bezoekers anders naar het alledaagse te laten kijken. Een inspirerende tentoonstelling voor kunstliefhebbers, fotografen en iedereen die nieuwsgierig is naar hoe schilderkunst kan doorwerken in hedendaagse fotografie. De expositie is nog te zien tot en met zondag 26 juli, iedere vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Entree: uw/jouw gift.