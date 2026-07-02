Zomeractiviteiten gro-up Buurtwerk voor jongeren

Aalsmeer – De jongerenwerkers van gro-up Buurtwerk (Omar, Tessa, Laurens en Lizanne) organiseren allerlei leuke activiteiten deze zomer. Alle activiteiten van het jongerenwerk zijn gratis toegankelijk voor jongeren van 12 jaar en ouder, aanmelden is niet nodig, je kunt gewoon binnenlopen!

Zomerinloop

Elke donderdagavond in de zomervakantie kunnen jongeren tijdens de zomerinloop van 20.00 tot 21.30 uur komen om te chillen met vrienden of nieuwe vrienden te maken in Place2Bieb (Graaf Willemlaan 1 in Kudelstaart).

Zaalvoetbal

Op de laatste dinsdag van de maand kun je met het jongerenwerk een potje zaalvoetballen. Vergeet je zaalschoenen niet! Dinsdag 28 juli en 25 augustus van 21.00 uur tot 22.00 uur in Gymzaal de Rozen (Rozenstraat in Aalsmeer).

Surfeiland

Kletsen over grote en kleine dingen tijdens zonsondergang bij de sunset-sessions? Samen een potje volleyballen? Omar, Tessa, Laurens en Lizanne zijn veel op het surfeiland deze zomer, sluit gezellig aan! Afhankelijk van het weer, hou hun insta @gro_upbuurtwerk.aalsmeer in de gaten om te kijken op welke dag ze er zijn.

Tof idee?

Je vindt de jongerenwerkers bij jou in de wijk, op/rond het water, in Place2Bieb of online. Ze staan er altijd voor open om samen met jongeren dingen te organiseren. Dus wil jij bijvoorbeeld met een groep vriendinnen een film kijken, of misschien zelf een film maken? Is een lasergametoernooi meer jouw ding, wil je jachtseizoen spelen in jouw wijk of heb je een ander tof idee? Connect de jongerenwerkers, stuur ze een berichtje via snap @buurtwerk.0297!+

Foto: De jongerenwerkers van gro-up Buurtwerk (aangeleverd).