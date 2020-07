Zomerinstuiven voor jeugd 6 t/m 12 jaar

Aalsmeer – Laat jouw kind een sportieve en speelse zomervakantie beleven met de sportinstuiven van Team Sportservice Aalsmeer. Elke donderdag en maandag zorgen de docenten voor leuke sportactiviteiten in Aalsmeer en Kudelstaart. Aanmelden is niet nodig, kom langs en doe mee.

Team Sportservice Aalsmeer wil kinderen in de gemeente een leuke zomer dicht bij huis laten beleven. Met de wekelijkse sportinstuiven kunnen de kinderen van 6 tot en met 12 jaar samen lekker spelen en sporten. Op het programma staan diverse activiteiten, zoals trefbal, estafette en paaltjesvoetbal.

Gratis proefles

Kinderen zijn welkom voor een gratis proefles bij de sportinstuif in Aalsmeer of Kudelstaart. Daarna kost deelname 1,50 euro per keer. De betaling gaat door een strippenkaart van 10 lessen aan te schaffen. Deze is ook na de zomervakantie nog geldig.

Vooraf aanmelden is niet nodig. Kom gewoon langs, meld je bij de docent en sport lekker mee. De sportinstuif in Aalsmeer is elke donderdag van 14.30 tot 15.15 uur, verzamelen bij Gymzaal de Rozen in de Rozenstraat 2. De sportinstuif wordt in Kudelstaart elke maandag gehouden van 16.00 tot 16.45 uur op het grasveld naast de Proosdijhal, Edisonstraat 6. De activiteiten in zowel Aalsmeer als Kudelstaart vinden allen buiten plaats.