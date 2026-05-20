Inloopavond Thamerkerk nieuw ontwerp

Uithoorn – In de sfeervolle Thamerkerk kwamen dinsdagavond tientallen inwoners bijeen voor de presentatie van de nieuwe plannen voor de Wilhelminakade en het gebied rondom de kerk. De belangstelling was groot. Bezoekers bekeken aandachtig de ontwerpen en gingen met elkaar en de aanwezige medewerkers in gesprek over de toekomst van het gebied. Bij binnenkomst kregen bezoekers de mogelijkheid om een formulier in te vullen. Daarop konden zij aangeven waar zij wonen; in de directe omgeving, elders in de wijk of buiten Uithoorn en hun ideeën en opmerkingen over de plannen delen.

Ook konden aanwezigen aangeven of zij op de hoogte willen blijven van de verdere ontwikkelingen. Volgens de organisatie worden alle reacties meegenomen in de verdere evaluatie van de avond en bij de uitwerking van de plannen. De bijeenkomst bood inwoners niet alleen de kans om de ontwerpen van dichtbij te bekijken, maar ook om actief mee te denken over de toekomst van het gebied rond de Wilhelminakade en de Thamerkerk. Verschillende aanwezigen namen uitgebreid de tijd om de tekeningen en plannen te bestuderen en met elkaar van gedachten te wisselen over de mogelijkheden voor het gebied.

Op de foto: Aanwezigen namen uitgebreid de tijd om de plannen te bestuderen. Foto: Wilco de Vries.