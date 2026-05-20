Thamen komt tekort in snelle wedstrijd tegen Sparks

Uithoorn – Voor Thamen Uithoorn stond dit weekend de confrontatie met Sparks uit Haarlem op het programma. De wedstrijd van vrijdagavond werd vanwege omstandigheden afgelast en wordt dinsdagavond ingehaald op Sportpark Vuurlijn.

De wedstrijd op zondag verliep snel en werd gekenmerkt door weinig aanvallende hoogtepunten. Beide ploegen kwamen gezamenlijk slechts tot zes hits gedurende de wedstrijd.

Veldfouten

In de gelijkmakende derde inning wist Sparks het verschil te maken. Door twee veldfouten aan de kant van Thamen kwamen de Haarlemmers op een 2-0 voorsprong. Uiteindelijk bleek dat ook direct de beslissende fase van de wedstrijd, want daarna werd er door beide teams niet meer gescoord.

Ondanks de nederlaag kon Thamen terugkijken op een sterke pitchingprestatie van Lars Werkman. De pitcher hield Sparks verder goed onder controle en gaf de ploeg de kans om in de wedstrijd te blijven.

Dinsdagavond krijgt Thamen direct de kans op revanche wanneer de eerder afgelaste wedstrijd tegen Sparks wordt ingehaald op Sportpark Vuurlijn.

Op de foto: Lars Werkman in actie. Foto: aangeleverd.