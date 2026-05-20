Podiumplek voor Michiel de Ruyter op eigen toernooi

Uithoorn – Kano- en roeivereniging Michiel de Ruyter heeft een schitterend weekend achter de rug. Op het Amsterdam Open waren niet alleen honderden kanopoloërs en toeschouwers te vinden, maar wist één van de thuisteams ook een podiumplek te veroveren.

Het Amsterdam Open was uitzonderlijk koud dit jaar. Het internationale kanopolotoernooi – steevast georganiseerd in het Hemelvaartsweekend – is vrijwel altijd zonnig maar deze keer was het toch echt tijd voor dikke jassen en paraplu’s. Gelukkig zijn kanoërs wel wat gewend en keek het publiek z’n ogen uit. Mensen uit de buurt fascineerden zich over het spektakel op de Amstel, kinderen konden losgaan op het springkussen en in de Amsterdam Garden stonden er het hele weekend dj’s om voor een aangenaam sfeertje te zorgen.

Dicht bij brons

De vijf thuisteams van Michiel de Ruyter zorgden intussen voor indrukwekkende prestaties. Vooral de beginners deden het verrassend goed met een vierde plek op hun allereerste toernooi. Ook MDR 3 kwam heel dichtbij het brons, maar verloor uiteindelijk van de Black Merlies uit Singapore. In de hoofdklasse bleek MDR Legends de grote verrassing te zijn. Het team vol oud-gedienden verloor de halve finale maar zette vervolgens een zinderende strijd neer om de derde plek. Viking Venlo – vorig jaar nog kampioen – werd met 4-3 verslagen. Minstens zo spannend was de finale tussen Liblar (Keulen) en de Belgische heren. Het publiek kreeg een doelpuntenfestijn te zien, waarbij Liblar uiteindelijk aan het langste eind trok met 5-4.

Op de foto: Spektakel op het water. Foto: aangeleverd.