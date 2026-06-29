Groei en bloei langs N201 vergroot biodiversiteit en verkeersveiligheid

Regio – Wie over de N201 rijdt, ziet vaak niet hoeveel werk er schuilgaat achter het groei en bloei langs de provinciale verkeerader, die loopt van Zandvoort via Heemstede, Hoofddorp, Aalsmeer, Uithoorn, Mijdrecht, Vinkeveen, Loenersloot, Loenen aan de Vecht en Vreeland tot Hilversum.

Bermen vol bloemen, bomenrijen en zorgvuldig onderhouden hagen zijn namelijk veel meer dan een fraai decor. Ze dragen bij aan de biodiversiteit, helpen bij klimaatadaptatie en kunnen zelfs invloed hebben op het rijgedrag van weggebruikers.

Natuur en omgeving

Het beheer van dit groen steeds wordt meer afgestemd op natuur en omgeving. Dat betekent dat onderhoud niet alleen draait om maaien en snoeien, maar ook om ecologische afwegingen. Zo begint het maaiseizoen weliswaar in het voorjaar, maar pas nadat ecologen hebben onderzocht waar vogels broeden en welke bijzondere planten bescherming nodig hebben. In plaats van alle bermen in een keer te maaien, kiest onder meer de provincie voor gefaseerd onderhoud. Daardoor blijven er altijd stukken begroeiing staan waar insecten en kleine dieren kunnen schuilen en voedsel vinden. In de winter verschuift de aandacht naar het aanplanten van nieuw groen, het onderhouden van bomen en het uitvoeren van grotere werkzaamheden.

Rol groen veranderd

De afgelopen jaren is de rol van groen langs wegen bovendien veranderd. Waar vroeger vooral werd gekeken naar een nette uitstraling, staat tegenwoordig de ecologische waarde centraal. Op plekken waar voldoende ruimte beschikbaar is, worden kruidenrijke mengsels ingezaaid en krijgt de beplanting een natuurlijker karakter. Dat zorgt niet alleen voor meer variatie in het landschap, maar helpt ook om regenwater beter op te vangen en vast te houden tijdens hevige buien. Groen blijkt daarnaast een onverwachte bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid.

Belangrijke rol

Ook in woonomgevingen kan groen een belangrijke rol spelen. Zo zijn bij geluidsschermen langs een nieuwe woonwijk in Veenendaal bomen en klimplanten aangebracht. Daardoor vormen de schermen geen harde afscheiding meer, maar gaan ze op natuurlijke wijze op in de omgeving. Bovendien verkleint de groene begroeiing de kans op graffiti. Het beheer van provinciaal groen is daarmee een voortdurende opgave. De natuur staat nooit stil en vraagt om blijvende aandacht, waarbij veiligheid, biodiversiteit en leefbaarheid steeds vaker hand in hand gaan.

Groei en bloei langs de N201 is meer dan een decor. Foto: Wilco de Vries.