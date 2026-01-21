Zelfgemaakte verkeersborden scholieren zetten Vinkeveen op scherp

Vinkeveen – Leerlingen van groep 5b van OBS De Pijlstaart laten opnieuw zien dat kinderen een krachtige stem hebben in het verbeteren van de verkeersveiligheid in hun eigen buurt. Na een succesvolle actie afgelopen zomer van de toenmalige groep 6, stonden de leerlingen van groep 5b klaar om de boodschap te delen.

Zelfontworpen verkeersborden

Voor wie langs de Pijlstaartlaan, Reigerstraat, Heulweg en/of Kerklaan rijdt of loopt, zijn ze bijna niet missen. De zelfontworpen verkeersborden zijn kleurrijk, creatief en gedurfd. Ze zijn het resultaat van de wens om automobilisten bewuster te maken van hun snelheid in de woonwijken van Vinkeveen. De directe, kinderlijke eerlijkheid spat ervan af. Een boodschap die niemand zomaar kan negeren.

Inzet van de hele klas

Naast de inzet van de hele groep werden Tobias, Dax, Gisele, Lois en Lea maandag 19 januari in het bijzonder bedankt voor hun enthousiasme en betrokkenheid bij de verkeersveiligheid. Het laat zien hoe jonge inwoners met een simpel idee, een brief en een flinke dosis lef daadwerkelijk impact kunnen maken. Wethouder Anja Vijselaar (mobiliteit): “Het is indrukwekkend om te zien hoe serieus kinderen meedenken over de veiligheid in hun omgeving. Ze durven te vragen, te doen en schudden iedereen weer even wakker. Dat verdient alle waardering.”

Met de ludieke maar doeltreffende actie hopen de leerlingen dat automobilisten voortaan wat vaker hun snelheid aanpassen.

Wethouder Anja Vijselaar met leerlingen Tobias, Dax, Gisele, Lois en Lea van OBS De Pijlstaart in Vinkeveen bij de zelfontworpen verkeersborden op de Kerklaan. Foto: aangeleverd.