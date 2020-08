Zaterdag eerste wedstrijden Green Park Handbal heren

Aalsmeer – Na een abrupt einde van de handbalcompetitie zijn de mannen van Green Park Handbal Aalsmeer alweer zo’n vier weken onderweg met de voorbereiding van het nieuwe handbalseizoen. Het nieuwe seizoen gaat dit jaar eerst starten met een deel van de Nederlandse competitie omdat de Bene League is uitgesteld tot oktober 2020. Green Park Handbal Aalsmeer mag het spits afbijten op zaterdag 5 september, en wel tegen meteen een zware tegenstander KEMBIT-Lions. Deze wedstrijden zijn altijd een strijd om de punten.

Echter, komende zaterdag 22 augustus oefenen de mannen voor het eerst tijdens het openingstoernooi dat zal starten in sporthal de Bloemhof.

Omdat er maar een beperkt aantal toeschouwers in de hal mag, wil Green Park Handbal Aalsmeer iederéén de mogelijkheid geven om te genieten van de eerste wedstrijden. Dat kan via de livestream. Om 16.00 uur is de wedstrijd HV Kras Volendam – KEMBIT Lions te volgen en om 18.15 uur speelt Green Park Aalsmeer tegen Herpertz BEVO HC.

De link van de livestream zal te vinden zijn op de Facebookpagina Green Park Handbal Aalsmeer, of via het YouTube kanaal van HV Aalsmeer.

De entree in de Bloemhof is alleen mogelijk met een online ticket. Er worden geen losse kaartjes verkocht en de plaatsen zijn dus beperkt.

Foto: Kicksfotos.nl