Burgemeester Kocken maakt kennis met De Veenlopers

De Ronde Venen/Mijdrecht – Burgemeester Rosan Kocken heeft recentelijk een bezoek gebracht aan atletiekvereniging De Veenlopers in Mijdrecht. Het bezoek maakt deel uit van haar kennismakingsronde langs verenigingen en organisaties binnen de gemeente. Tijdens het bezoek kreeg de burgemeester van het bestuur een toelichting op de opzet van de trainingen, terwijl wandelaars en hardlopers hun reguliere activiteiten uitvoerden. Aansluitend werd een groepsfoto gemaakt met leden van de vereniging.

Na het fotomoment sprak het bestuur met burgemeester Kocken over de geschiedenis van De Veenlopers en de brede opzet van de vereniging. Naast de wekelijkse trainingen kwamen ook verschillende nevenactiviteiten aan bod, waaronder de hike & trails, de jaarlijkse clubdag en het kampeerweekend voor leden.

Ook was er aandacht voor enkele knelpunten waarmee de vereniging te maken heeft. Zo werd gesproken over de verkeersveiligheid op het parcours langs de Rendementsweg. De Veenlopers presenteerden daarbij een mogelijke tijdelijke oplossing voor de situatie, vooruitlopend op de komst van de Combibaan, die naar verwachting over enkele jaren gereed zal zijn.

Hoewel de burgemeester hierover geen concrete toezeggingen kon doen, dacht zij mee over mogelijke vervolgstappen. Daarbij gaf zij volgens het bestuur enkele suggesties om het voorgestelde plan verder uit te werken en onder de aandacht te brengen.

Het bezoek bood de burgemeester niet alleen de gelegenheid om kennis te maken met de vereniging, maar gaf ook inzicht in de rol die De Veenlopers vervullen binnen het sportieve en sociale leven van De Ronde Venen.

Op de foto: Burgemeester Rosan Kocken heeft recentelijk een bezoek gebracht aan atletiekvereniging De Veenlopers in Mijdrecht. Foto: aangeleverd.