Rondvaart in de Biesbosch

De Ronde Venen/Wilnis – Vijftig Zonnebloemgasten en vrijwilligers van afdeling Wilnis-De Hoef vertrokken 15 juli met de bus naar Drimmelen om een rondvaart te maken in Nationaal Park de Biesbosch. Een uitgelezen dagje ervoor, het was prachtig weer. Daar aangekomen lag de boot Zilvermeeuw al klaar en zocht iedereen een plekje op het dek of binnen en kon er gevaren worden.

Tijdens de vaart werd een heerlijke lunch geserveerd en ontspannen bij gekletst. Daarna kon het schip nog verkend worden. Na ruim twee uur varen werd er aangemeerd en ging iedereen de bus richting Wilnis weer in. Een ontzettend leuke dag, iedereen heeft genoten.

Op de foto: Zonnebloemgasten en vrijwilligers genoten in de Biesbosch. Foto: aangeleved.