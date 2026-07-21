Naar de markt op dinsdag in Aalsmeer

Aalsmeer – De markt op dinsdag is al jaren een begrip in Aalsmeer. Het was het wekelijkse ontmoetingspunt voor vele inwoners, jong en oud ging niet alleen naar de markt voor allerlei aankopen en verse producten, maar ook voor de gezelligheid en een praatje met bekenden. In hoogtij dagen vulde het grote aantal marktkramen het hele Raadhuisplein en was er zelfs een marktmeester om alles in goede banen te laten verlopen.

Inmiddels is de dinsdagmarkt verhuisd naar het Praamplein, mede door de dalende populariteit bij zowel kraamhouders als bezoekers. Maar dinsdag naar de markt is en blijft voor een grote groep inwoners een wekelijks uitje. En begrijpelijk, want op de markt wordt vers en goed nog altijd gegarandeerd. Voor kaas, noten, vis, bloemen en planten, kleding, loempia’s en onder andere verse stroopwafels het juiste adres en de gemoedelijke sfeer en vriendelijkheid krijgen de bezoekers er gratis bij.

Informatie en voorlichting

Ook wordt regelmatig door instanties en overheden ingehaakt op de markt en wordt voorlichting en informatie gegeven. Zo neemt de politie met regelmaat plaats achter een kraam en geeft Participe Amstelland voorlichting over haar activiteitenpakket. Op de dinsdagen 21 (vandaag) en 28 juli verzorgt Participe gratis meetmomenten van ‘In Balans’. Tijdens een korte en vrijblijvende test wordt inzicht gegeven in uw/jouw balans, spierkracht en valrisico. De deelnemers ontvangen direct persoonlijk advies en uiteraard kunnen vragen gesteld worden. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. De meetmomenten tijdens de dinsdagmarkt worden gehouden tussen 11.00 en 13.00 uur.

Naar de markt op dinsdag, zeker een aanrader! En loop tegelijkertijd ook een ‘rondje dorp’ met een divers en verrassend winkelaanbod.

Foto’s: Redactie Aalsmeer