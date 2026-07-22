Laatste ‘sloopbingo’ trekt ruim honderd deelnemers

De Ronde Venen – De voorlopig allerlaatste bingo in De Willestee in Wilnis heeft verleden week meer dan honderd enthousiaste bezoekers op de been gebracht. Vanwege de grote belangstelling werd uitgeweken naar de grote zaal, waar de deelnemers samenkwamen voor een bijzonder afscheid van het wijkcentrum dat binnenkort wordt gesloopt.

De middag werd met een knipoog geopend als de ‘sloopbingo’. Al bij het eerste opgelezen nummer zorgde dat voor de nodige hilariteit. Daarmee was de toon gezet voor een gezellige middag waarin volop werd gelachen, bijgepraat en fanatiek meegespeeld.

In totaal stonden er zeven bingorondes op het programma. Dankzij de steun van diverse sponsoren konden meer dan vijftig prijspakketten worden uitgereikt. De prijzen varieerden van lekkernijen tot cadeaus, waardoor er voor veel deelnemers iets te winnen viel.

De bingo’s in De Willestee trekken al jarenlang veel bezoekers. Niet alleen het spel, maar vooral de ontmoeting en de onderlinge gezelligheid maken deze middagen populair. Ook het fraaie zomerweer hield de deelnemers niet tegen om nog een keer samen te komen voor de vertrouwde bingomiddag.

Op de foto: De voorlopig allerlaatste bingo in De Willestee in Wilnis heeft verleden week meer dan honderd enthousiaste bezoekers op de been gebracht. Foto: aangeleverd.