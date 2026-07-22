OBV gaat even terug in de tijd

De Ronde Venen/Baambrugge-Abcoude – Oude tijden herleefden 16 juli in Abcoude. Ouderen Belangen Vereniging Abcoude-Baambrugge had voor het jaarlijkse uitje namelijk een historische bus geboekt; lijn 73 van Maarse & Kroon, een bus uit 1960.

Het was iets minder warm dan de dagen ervoor, maar de klassiek geüniformeerde chauffeurs Piet en Dick besloten toch maar hun stropdassen af te doen. De 46 passagiers vonden het prima. Organisatoren Joska Hoppe en Elly van Luijn hadden een fraaie tocht uitgestippeld langs bloeiende hortensia’s, naar De Oude School Ter Aar. Dit sfeervolle restaurant is gevestigd in een voormalig schoolgebouw, de Christelijk Nationale Rehobothschool uit 1928. Na een periode als supermarkt in de late jaren ‘70 werd het in 1992 een restaurant en sinds 2023 is het pand volledig vernieuwd. Het OBV-gezelschap genoot op deze historische plaats van een heerlijke en vooral ook gezellige lunch. Iedereen ging met een goed gevoel naar huis. “Een topdag, geweldig genoten”, aldus één van de deelnemers.

Op de foto: Genieten in de historische bus, lijn 73 van Maarse & Kroon. Foto: aangeleverd.