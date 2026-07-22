Afscheid Suzanne Arends van Muziekkorps Triviant

Vinkeveen – Na maar liefst 21 jaar neemt Suzanne Arends afscheid als instructrice van Muziekkorps Triviant uit Vinkeveen. Al die jaren heeft zij met veel plezier en enthousiasme lesgegeven aan de fluitisten en bells.

Tijdens haar laatste lesavond werd Suzanne in het zonnetje gezet. Namens de vereniging bedankte de voorzitter haar voor haar jarenlange inzet als instructrice en alles wat zij de afgelopen ruim twee decennia voor Triviant heeft betekend.

Door het vertrek van Suzanne is Muziekkorps Triviant op zoek naar een nieuwe instructeur of instructrice voor de fluitisten en bells. Meer informatie: info@triviant.eu.

Op de foto: Tijdens haar laatste lesavond werd Suzanne Arends (tweede van rechts) in het zonnetje gezet. Foto: aangeleverd.