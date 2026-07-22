Indische rijsttafel in buurtkamer groot succes

De Ronde Venen/Mijdrecht – Samens organiseerde donderdag 16 juli een gezellige Indische rijsttafel in Buurtkamer Mijdrecht aan de Gosewijn van Aemstelstraat 5. De avond bleek een schot in de roos. Dertig gasten genoten van een sfeervolle bijeenkomst waarin lekker eten, ontmoeting en verbinding centraal stonden. Aan het succes ging een intensieve voorbereiding vooraf. Vier weken lang werkten de vrijwilligers aan de organisatie om de gasten een onvergetelijke avond te bezorgen.

Voorafgaand aan het diner heette Coen Bavinck, opbouwwerker bij Samens, de aanwezigen van harte welkom. In zijn toespraak benadrukte hij het belang van samenkomen en met elkaar te delen en elkaar te ontmoeten. Hij vertelde ook, dat zij inmiddels de eerste huurder van de locatie zijn geworden. Dat biedt volop kansen om in de toekomst nog meer activiteiten en bijeenkomsten te organiseren. De organisatie nodigt inwoners dan ook uit om met ideeën te komen. Wie een leuk initiatief heeft, kan contact opnemen met de vrijwilligers. Samen wordt bekeken hoe deze plannen gerealiseerd kunnen worden.

Tijdens de avond stonden Floor de Boer en Jacqueline Sluijs samen met de overige vrijwilligers klaar om de gasten te bedienen met de authentieke Indische rijsttafel. Ook was er aandacht voor de gezondheid van de bezoekers. Voor gasten met een voedselallergie was een allergielijst beschikbaar, zodat de organisatie waar nodig rekening kon houden met speciale dieetwensen. Gezien het enthousiasme van de deelnemers lijkt een vervolg dan ook niet uit te blijven.

Op de foto: De Indische rijsttafel in Buurtkamer Mijdrecht was een groot succes. Foto: Wilco de Vries.