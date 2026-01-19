Wooninitiatief van starters verdient een kans en krijgt brede steun

Door Peter Pos

Abcoude – De brandweer van Abcoude verhuisde enige tijd geleden naar een nieuwe locatie, waarna de vraag ontstond wat er moest gebeuren met de nostalgische kazerne midden in het dorp. De oude brandweerkazerne aan het Brandweerplein staat inmiddels te koop. De gemeente De Ronde Venen besloot het pand te verkopen via een gesloten inschrijving, waarbij geïnteresseerden niet alleen een bod moeten uitbrengen, maar ook een concreet ontwikkelplan moeten indienen.

Zes jonge Abcoudenaren zagen hierin een kans en hebben het plan opgevat om het karakteristieke pand te kopen en te transformeren tot zes duurzame startersappartementen. Een initiatief dat inmiddels op brede steun kan rekenen. Het lijkt een perfecte match – en hoe mooi zou het zijn als dit plan werkelijkheid wordt.

Te koop

Wie op Funda zoekt naar woonruimte in Abcoude, stuit op een opvallende advertentie: de oude brandweerkazerne aan het rustige Brandweerplein. Het pand wordt aangeboden voor herontwikkeling, met een vraagprijs vanaf 600.000 euro kosten koper. Alleen combinaties van bod en plan worden meegenomen in de beoordeling. Daarmee maakt de gemeente duidelijk dat niet alleen de prijs telt, maar ook de toekomst van dit monumentale gebouw. Alles wijst erop dat de gemeente dit karakteristieke pand, met zijn robuuste uitstraling en markante rode deuren, niet zomaar wil verkopen.

Starters uit eigen dorp

Boris, David, Lindy, Midas, Sara en Lola – allen opgegroeid in Abcoude – zagen hun kans. “Voor starters is het vrijwel onmogelijk om hier een betaalbare woning te vinden”, zegt initiatiefnemer David van Duuren. “We zijn hier opgegroeid, al sinds de basisschool vrienden van elkaar, hebben hier gesport en ons sociale leven speelt zich hier af. We zijn verknocht geraakt aan dit dorp en willen niets liever dan in Abcoude blijven wonen.”

Unieke kans

Het zestal zag de verkoop van de brandweerkazerne dan ook als een unieke kans die ze niet voorbij konden laten gaan. De groep ging samen om tafel en werkte de afgelopen maanden intensief aan een plan. Hun voorstel: zes betaalbare appartementen realiseren, met behoud van het historische karakter van de brandweerkazerne. “De grote rode deuren blijven een echte eyecatcher”, aldus Van Duuren. Ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol. “We streven naar energielabel A+++. Dat is goed voor het milieu én voor onze portemonnee.”

Brede steun

Door de krachten te bundelen kwamen de jongeren tot een gedegen voorstel. Omdat zij beseffen dat zij het financieel niet kunnen opnemen tegen commerciële partijen, zochten zij steun door een petitie uit te zetten. Inwoners laten zien dat zij het initiatief een warm hart toedragen. De reacties zijn volgens de initiatiefnemers zeer positief. Ook de lokale politieke partij LEF liet via sociale media weten enthousiast te zijn. “Van dit soort initiatieven gaat ons politieke hart sneller kloppen”, aldus de partij, die met de jongeren in gesprek wil om te kijken of vergelijkbare plannen ook elders mogelijk zijn.

Steun gemeente essentieel

Naast morele steun kregen de initiatiefnemers ook advies van mensen die vanuit hun achtergrond en expertise konden helpen bij het uitwerken van hun plan. Maar dat was adviserend en niet financieel. Daarom is de steun van de gemeente allesbepalend om het initiatief en de droom van deze zes jonge Abcoudenaren werkelijk te laten uitkomen en haalbaar te maken. De gemeente kan bijdragen door bij de verkoop niet uitsluitend te kijken naar het hoogste bod. Het zou natuurlijk een prachtig statement zijn van de gemeente dat de maatschappelijk sociale waarde in deze veel groter is dan de financiële opbrengst uitgedrukt in euro’s. Een keuze in die richting zou een krachtig signaal zijn.

Spannend

Tot 28 januari, klokslag 12.00 uur, kan er worden geboden. Voor Boris, David, Lindy, Midas, Sara en Lola breken spannende weken aan. Ze wachten af of het hun wordt gegund en hopen op een eerlijke kans om in hun eigen Abcoude te kunnen blijven wonen. Met de petitie hopen zij hun plan extra kracht bij te zetten. “Zo laten we zien dat we buitengewoon serieus zijn”, zegt Van Duuren. “Onze vurige hoop is dat we eind januari horen dat het ons wordt gegund en we onze toekomstdroom hier in Abcoude mogen voortzetten.”

Gezien het feit dat de lokale overheid betaalbare woningen voor starters wil in onze gemeente lijkt dit een prachtig voorbeeld hoe het anders kan om jongeren een kans te geven op de onder spanning staande woningmarkt. Wilt u deze jongeren uit Abcoude nog een steuntje in de rug geven dan kunt u de petitie ‘Jonge Toekomst, Voor Oude Kazerne’ invullen via de website: www.woneninabcoude.petities.nl

Foto: Aangeleverd. Initiatiefnemers ambitieus woonproject Brandweerkazerne Abcoude