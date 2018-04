WK twirlen: Selina drie keer in top drie

Aalsmeer – Dinsdag 27 maart vertrokken 71 twirlsters uit Nederland richting Noorwegen. Eén van hen was Selina en haar coach Valerie van Sportvereniging Omnia 2000. In Lillehammer vond van 28 maart tot en met 1 april het WK twirlen plaats. Totaal 683 twirlers uit 18 verschillende landen kwamen op de vloer en lieten prachtige optredens zien. Eerst waren er kwalificatie rondes. Hier kon een plekje voor de finale, top 10, verdiend worden. Selina van SV Omnia liet bij solo 1-baton en solo 2-baton goede optredens zien, maar had iets teveel aftrek waardoor ze op een mooie 14e en 16e plek eindigde. Met de senior small teams wist Selina zich te plaatsen voor de finales.

Op zaterdag liet het twirlteam zien finale waardig te zijn. Ze lieten een sterk optreden zien. Door een fout bij het tellen werd de verkeerde uitslag bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking. Het team kwam helemaal niet voor in de top 3. Gelukkig is deze fout uiteindelijk hersteld. Met trots kan gemeld worden dat dit team zilver heeft gewonnen.

Op zondag stond de finale van het danceteam, met als thema huiselijk geweld, op het programma. Dit team wist achter Noorwegen en Amerika een derde plaats te behalen. Het Largeteam Synergy bestaande uit 44 twirlsters van vier verschillende verenigingen uit Nederland wist de jury te imponeren met een krachtige choreografie en mocht het brons in ontvangst nemen.

Voor Selina was het een hele mooie ervaring. Ze is drie keer in de top drie geëindigd.