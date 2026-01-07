Winterexpositie KunstRondeVenen

De Ronde Venen – Kunstenaarsvereniging KunstRondeVenen toont in haar galerie in Winkelcentrum De Lindeboom 7 in Mijdrecht van 8 tot en met 17 januari haar winterexpositie. Er is werk van veertien kunstenaars, die diverse disciplines vertegenwoordigen, te bewonderen. Er zijn ‘winterse werken’ te zien, maar is niet het bepalende thema. Er zal, naast tekeningen, foto’s, schilderijen en beelden ook glaskunst en keramiek worden geëxposeerd. De galerie kan op donderdag, vrijdag en zaterdag worden bezocht, van 12.00 tot 16.00 uur.

De deelnemende kunstenaars zullen bij toerbeurt zelf in de galerie als gastvrouw of -heer optreden. Zij informeren belangstellenden nader over de vereniging KunstRondeVenen en het tentoongestelde werk. Het bezoek is geheel gratis en schept geen enkele verplichting. De kunstenaars zullen de belangstelling voor hun kunst zeker waarderen. Meer informatie: www.kunstrondevenen.nl en de Facebook-pagina.

Op de foto: Werk van Bas van Duyvenbode. Foto: aangeleverd.