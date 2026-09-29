Winkelcentrum Amstelplein pakt uit met 35-jarig jubileum

Uithoorn – Winkelcentrum Amstelplein vierde zaterdag 26 september zijn 35-jarig bestaan met een feestelijke dag voor jong en oud. Met live muziek, een workshop taartjes versieren voor kinderen en heerlijke traktaties voor bezoekers werd de jubileummaand op feestelijke wijze afgesloten.

Een bijzonder moment was de prijsuitreiking van de grote jubileumactie. Maar liefst 35 winnaars werden in het zonnetje gezet en gingen naar huis met mooie prijzen. Zo won een van de deelnemers één minuut gratis winkelen bij Albert Heijn Jos van den Berg. Andere winnaars ontvingen shoptegoedbonnen. De feestdag vormde de afsluiting van een maand vol jubileumactiviteiten. Eerder in september verscheen onder meer een speciaal jubileummagazine ter gelegenheid van 35 jaar Amstelplein en konden bezoekers deelnemen aan de jubileumactie. Winkelcentrum Amstelplein kijkt terug op een zeer geslaagde jubileummaand. Het centrum bedankt alle bezoekers, winkeliers en deelnemers die het 35-jarig bestaan hebben meegevierd. Op naar de volgende 35 jaar!

Winkelcentrum Amstelplein vierde zaterdag 26 september zijn 35-jarig bestaan met een feestelijke dag voor jong en oud. Foto: aangeleverd.