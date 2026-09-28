De Vinken ondanks verlies niet ontevreden

Vinkeveen – Na een prima eerste helft en een 6-6 ruststand gaf De Vinken in de thuiswedstrijd tegen koploper KVA ook na rust goed partij. Toch moesten de Vinkeveense korfballers beide punten meegeven naar Amstelveen: 13-17.

Aanvoerder Jerom Stokhof was voor aanvang realistisch: “Het zou heel mooi zijn als we vandaag de punten in huis weten te houden. We hebben een vakwissel toegepast door onze langere heren, Tom Vis en Nieko Dankelman, bij elkaar te zetten, in de hoop dat we daarmee de reboundkracht van KVA beter kunnen bestrijden.” Het leek te werken. Tom en Nieko begonnen met Iris den Boer en Luka van der Vliet in de aanval. Deena Dankelman, Zoë van Dasler, Finn Kroon en Stokhof vormden de verdediging.

In de eerste helft waren beide teams aan elkaar gewaagd. Na de 1-0 van Van der Vliet en de 2-2 van Stokhof nam KVA tweemaal een voorsprong, maar Zoë van Dasler en opnieuw Stokhof trokken de stand gelijk. Den Boer neutraliseerde de 4-5, waarna Stokhof De Vinken opnieuw op voorsprong zette: 6-5. KVA kwam in de twintigste minuut weer langszij. Tot de rust bleef het 6-6. Trainer-coach Richard Stolte complimenteerde zijn ploeg. “Met dit spel en deze inzet kunnen we ver komen vandaag. De eerste minuten na rust zijn nu van groot belang.”

Vakwissel

Juist in die eerste minuten sloeg KVA toe met twee treffers. Finn Kroon bracht de achterstand terug tot 7-8 en na de 7-9 liet Van der Vliet het Vinkenpubliek opnieuw juichen. Daarna kreeg De Vinken het moeilijk. KVA scoorde viermaal op rij en sloeg daarmee een beslissend gat. Het tempo verdween vervolgens uit de wedstrijd. KVA nam alle tijd voor langdurig balbezit en doelpogingen. De Vinken probeerde aan te haken, maar kwam niet meer echt dichterbij. Een nieuwe vakwissel, waarbij Dankelman en Kroon van vak wisselden, bracht evenmin de gewenste ommekeer. Van der Vliet en Dankelman scoorden nog, maar KVA liep verder uit. In de slotminuut bepaalden Stokhof en Kroon de eindstand op 13-17. “We zijn zeker niet ontevreden”, blikte Stolte terug. “Met deze inzet kunnen we de laatste twee wedstrijden nog vol gaan voor behoud van het hoofdklasseschap.” Komende zaterdag 3 oktober speelt De Vinken opnieuw thuis, om 15.30 uur tegen Fiks uit Oegstgeest.

Een schotpoging van Luka van der Vliet. Foto: aangeleverd.