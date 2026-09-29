Burendag brengt inwoners van De Ronde Venen dichter bij elkaar

De Ronde Venen – Burendag op zaterdag 26 september was een groot succes in De Ronde Venen. In tientallen straten en buurten kwamen inwoners samen om elkaar beter te leren kennen tijdens gezellige activiteiten. Van gezamenlijke barbecues en muzikale diners tot een kop koffie met de buren: overal stond ontmoeting centraal.

Ook de buurtkamers van Samens speelden een belangrijke rol tijdens deze feestelijke dag. In De Hoef, Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis kwamen bijna 150 inwoners bijeen voor een gratis ontbijt of lunch, verzorgd door enthousiaste vrijwilligers van Samens. De warme sfeer en de vele gesprekken maakten duidelijk hoe waardevol deze ontmoetingen zijn.

Mooie bijdrage

Lokale ondernemers leverden eveneens een mooie bijdrage aan het succes van de dag. Zo zorgden De Strooppot en De Melktap voor heerlijke pannenkoeken en verse melk tijdens de Burendaglunch in Buurtkamer De Hoef. In Buurtkamer Mijdrecht werden bezoekers verrast met smakelijke broodjes en twee heerlijke Spaanse tortilla’s, verzorgd door Multimedia en Ariba.

Wie Burendag heeft gemist, hoeft niet lang te wachten op een volgend moment om buurtgenoten te leren kennen. De buurtkamers van Samens zijn elke week geopend voor inwoners van De Ronde Venen. Hier worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd. Op www.stichtingsamens.nl/activiteiten staat een overzicht van alle activiteiten in de verschillende buurtkamers. Inwoners die zelf een activiteit willen organiseren zijn van harte welkom. Zij kunnen contact opnemen met het opbouwwerk van Samens via opbouwwerk@stichtingsamens.nl of telefonisch via 0297-230280.

Burendaglunch in buurtkamer De Hoef. Foto: aangeleverd.