Jubilerende OBS de Pijlstaart haalt ruim 11.000 euro op

Vinkeveen – Met een stralende zon, 24 graden en een bruisend festivalterrein vierde OBS De Pijlstaart afgelopen vrijdag het 60-jarig jubileum. Speciaal voor het jubileumjaar is er een jubileumlogo ontworpen en kregen alle leerlingen een jubileumshirt cadeau.

Voor de ruim 400 leerlingen, leerkrachten en honderden ouders was er bij SV Hertha een feestelijke ‘Pijlparty’ en een sportieve sponsorloop. Het resultaat overtrof alle verwachtingen: de kinderen liepen samen het gigantische bedrag van 11.262 euro bijeen. Doordat de school inmiddels ruim 400 leerlingen telt, is het eigen schoolterrein te klein geworden voor een feest van deze omvang. Sportvereniging SV Hertha stelde haar terrein en faciliteiten ruimhartig beschikbaar, waarna hulpouders het sportpark binnen twee uur omtoverden tot een compleet festivalterrein.

Indrukwekkende opbrengst

De leerlingen lieten op de velden van SV Hertha een enorme dosis energie en doorzettingsvermogen zien. Een deel van de opbrengst wordt door de school gebruikt om het jubileumjaar extra feestelijk aan te kleden met bijzondere activiteiten voor de kinderen. Daarnaast kiest de Ouderraad ervoor om het succes te delen met kinderen voor wie een feestje niet vanzelfsprekend is. Een deel van de opbrengst wordt geschonken aan Stichting Jarige Job.

Steun voor Stichting Jarige Job

In Nederland kunnen duizenden kinderen hun verjaardag niet vieren omdat er thuis geen geld voor is; gemiddeld gaat het om drie kinderen per schoolklas. Stichting Jarige Job helpt deze gezinnen met een verjaardag box ter waarde van 35 euro gevuld met cadeautjes, versiering, taartspullen en traktaties voor op school. De betrokkenheid bij het goede doel leefde al sterk op de school. Zo liep ‘Jarige Job Runner’ John van der Maat uit Wilnis voorafgaand aan de sponsorloop een indrukwekkende 20 kilometer door werkelijk alle straten van Vinkeveen en maakte hij een speciale video voor de leerlingen. Dankzij de renners van de Pijlstaart kunnen straks tientallen kinderen alsnog een onvergetelijke verjaardag vieren in gemeente De Ronde Venen.

Hartverwarmende lokale steun

De Ouderraad, het team en de directie van OBS de Pijlstaart kijken met trots terug op het evenement en benadrukken dat een feest van dit formaat staat of valt met de inzet van de gemeenschap. Zowel de Ouderraad, met in het bijzonder de nieuwe leden Priscilla en Ilse, als de vele extra hulpouders leverden een topprestatie. Ook de lokale ondernemers droegen ruimhartig bij. Stanbo Tegelwerken verzorgde de prachtige medailles voor de renners. Partycentrum De Vink trakteerde op welverdiende ijsjes en stond met de foodtruck Döner Snackboys klaar voor de hartige trek. De Groentehal Vinkeveen zorgde voor vers fruit. Albert Heijn Vinkeveen sponsorde chips en drinken. Snackbar Van Schaick verzorgde met de foodtruck van Concept on Location voor de nodige snacks. Jonge ondernemer en oud-leerling Tijn Stam was er voor de zoete trek: poffertjes en suikerspinnen! Met deze geslaagde dag is het jubileumjaar van OBS de Pijlstaart feestelijk en sportief afgetrapt.

De kinderen liepen samen het gigantische bedrag van 11.262 euro bijeen. Foto: aangeleverd.