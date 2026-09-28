Uitslagen Bridgevereniging Mijdrecht

Mijdrecht – Maandag 21 september werd de derde ronde gespeeld van de competitie van Bridgevereniging Mijdrecht in het Veenweidebad aan de Ontspanningsweg 1 in Mijdrecht. Met 63,10% pakten Kees en Marja Mooij de eerste plaats, Elly Norel en Corrie van der Wilt scoorden 59,52% en Doky en Dook Meents 55,65%. 6harten plus 1up werd door paar Carla Steenhuis, Kluver en Elly Norel gemaakt. Paar Klaas Norel speelde een mooi 6sans met 1up. Een 2sans-spel ging 5slagen down.

Donderdag 24 september werd in de A-lijn de vierde ronde gewonnen door Elly Degenaars en Truus Groot 64,58%, gevolgd door René de Jong en Tineke Schreurs 60,42% en Agnes Kroes en Karla Schmidt 60,00%. Een mooi spel leverde paar Willems, 6ruiten plus 1up. Ook paar Verkerk leverde een prima slel 6harten met 1up. In de B-lijn wonnen Dook en Doky Meents met 60,83%, gevolgd door Ineke Siegers en Gerda van Duren 59,17%, en John Diemen en Ankie Bots 57,50%. Paar Jac. Bots haalde een prachtig 6schoppen binnen en Marja Mooij 6harten. In de C-lijn waren Carla de Goede en Tineke Venhuizen de baas met 59,17%, met daar achter Anneke van Steenderen en Ina de Jong 55,56% en Annelies Meijer en Jolanda Dirksen 54,86%. Paar A. Bots toverde een mooi 4schoppen plus 2ups uit de hoge hoed en paar Venhuizen en Gabriel 4harten met 3ups. Aansluitend er de jaarlijkse leden vergadering gehouden. Naast de gebruikelijke agendapunten dankte het bestuur de vrijwilligers voor hun inzet om de wekelijkse competitie mogelijk te maken.

Het bestuur bedankte de vrijwilligers voor hun inzet om de wekelijkse competitie mogelijk te maken. Foto: aangeleverd.