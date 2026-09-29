Feestelijke viering 40-jarig bestaan Bridge Vereniging De Kwakel

De Kwakel – Donderdag 24 september is het 40-jarig jubileum van Bridge Vereniging De Kwakel (BVK) feestelijk gevierd in Dorpshuis De Quakel. Daarbij waren vele leden en enkele genodigden aanwezig.

De bridgeclub BVK werd in 1986 opgericht. In al die jaren is dit prachtige spel met veel plezier gespeeld en de vereniging hoopt daar nog vele jaren mee door te gaan. Bij binnenkomst werden de aanwezigen ontvangen met koffie en gebak. Daarna werden uiteraard enkele rondes gebridged. Tijdens de pauzes was er gelegenheid voor een drankje en een hartig hapje. Na de tweede speelronde volgde een muzikaal optreden. Tijdens dit optreden werden enkele bijzondere leden in het zonnetje gezet. Na de prijsuitreiking ontving iedere aanwezige een speciaal voor het jubileum ontworpen spel speelkaarten, voorzien van het logo van BVK. Er kan worden teruggekeken op een zeer gezellige en geslaagde avond. Geïnteresseerden die willen kennismaken met bridgen in De Kwakel kunnen contact opnemen via: bvkbestuur1@gmail.com.

De feestelijke viering van het 40-jarig bestaan van BVK. Foto: aangeleverd.