Kinderboekenweek in bieb Uithoorn

Uithoorn – Van 30 september tot en met 11 oktober staat de Kinderboekenweek in het teken van ‘Spot aan!’. Kinderen worden uitgenodigd om niet alleen verhalen te lezen, maar er ook zelf mee aan de slag te gaan met theater, zang, dans en spel.

Ook Bibliotheek Uithoorn besteedt aandacht aan de Kinderboekenweek. Vrijdag 2 en 9 oktober zijn kinderen van 8 tot en met 12 jaar welkom bij een voorstelling van Sjors & Ruud. Na een voorleesfragment uit Lampje van Annet Schaap verandert de bibliotheek in een klein theater. De kinderen kunnen meespelen en worden zo onderdeel van het verhaal. Volgens Liselotte Ruiter van Bibliotheek Amstelland biedt de Kinderboekenweek kinderen de mogelijkheid om zelf een rol te spelen in de wereld van een boek. “Zo ontdekken ze hoe leuk lezen en spelen kunnen zijn.”

Ook in de andere vestigingen van Bibliotheek Amstelland zijn activiteiten rond het thema. Zo zijn er onder meer een voorleesworkshop over het Eiland van Aloeka in Amstelveen en een workshop toneellezen in Aalsmeer. Meer informatie over het programma en aanmelden is te vinden via de website van Bibliotheek Amstelland.

Van 30 september tot en met 11 oktober staat de Kinderboekenweek in het teken van ‘Spot aan!’. Foto: Jelle Bakker.