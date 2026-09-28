SeniorWeb: 30 jaar digitale ondersteuning in de regio

De Ronde Venen/Uithoorn – SeniorWeb bestaat 30 jaar. In september 1996 startte het initiatief om ouderen wegwijs te maken op de computer en internet. Anno 2026 is SeniorWeb uitgegroeid tot de grootste vereniging voor computerhulp in Nederland. Ook voor inwoners van De Ronde Venen en Uithoorn.

SeniorWeb speelt al 30 jaar een belangrijke rol in het leven van senioren door hen te helpen bij het gebruik van computers en internet. In de loop der jaren kwamen daar ook smartphones, tablets, apps, online bankieren, videobellen en digitale overheidsdiensten bij. De organisatie groeide daarbij sterk. Waar SeniorWeb in het begin nog een relatief kleine club was met 1.000 leden in 1998, telt de vereniging in 2026 meer dan 151.000 leden. Daarnaast vinden elk jaar meer dan 13 miljoen mensen hun weg naar de website voor artikelen, stap-voor-stapuitleg, tips en hulp. Ook het landelijke netwerk van leslocaties groeide uit tot 530 locaties, zodat ondersteuning altijd dichtbij is.

Computerhulp

“Dat SeniorWeb is uitgegroeid tot de grootste vereniging voor computerhulp van Nederland, danken we voor een belangrijk deel aan onze 2.800 kundige vrijwilligers. Met hun kennis, geduld en betrokkenheid helpen zij senioren elke dag om digitaal vaardiger en zelfverzekerder te worden,’ zegt René Kuster, directeur-bestuurder van SeniorWeb. “De digitale wereld heeft zich de afgelopen dertig jaar razendsnel ontwikkeld. Wat niet veranderd is, is dat SeniorWeb helpt met heldere uitleg, persoonlijke hulp en een betrouwbare plek waar mensen hun vragen kunnen stellen.”

Van computerhulp naar vertrouwen

Met het jubileum introduceert SeniorWeb ook een nieuwe pay-off. De bekende slogan ‘De computerhulp voor u’ maakte jarenlang duidelijk waar SeniorWeb voor stond. Tegelijkertijd beschreef deze vooral een van de diensten van de organisatie. De nieuwe pay-off ‘Vol vertrouwen digitaal’ sluit beter aan bij de manier waarop SeniorWeb vandaag de dag werkt en bij wat leden en bezoekers nodig hebben. Meer informatie: www.seniorweb.nl.

SeniorWeb bestaat 30 jaar. Foto: aangeleverd.