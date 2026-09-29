Uithoorn – Zes atleten van Atletiek Klub Uithoorn (AKU) kwamen van 18 tot en met 20 september in actie tijdens het NK Junioren in Utrecht. Het kampioenschap voor atleten onder 18 en onder 20 jaar stond oorspronkelijk gepland voor juni, maar werd vanwege de hittegolf uitgesteld naar september. Voor de gekwalificeerde AKU-atleten bood dat alsnog een mooie kans om zich te meten met de beste junioren van Nederland.

Het NK leverde een fraaie tweede plaats op voor Fleur Hofmijster. Op de 800 meter voor vrouwen U18 liep zij een sterke race en finishte in 2.10,19 als tweede. Fleur haalde daarmee het maximale uit de finale en mocht een zilveren medaille mee naar De Kwakel nemen. Jay van Kempen kwam maar liefst drie dagen in actie op de 100 meter, 200 meter en 110 meter horden. Het was een druk programma, waarin hij zich op verschillende onderdelen kon meten met de nationale juniorentop.

Mooie afsluiting

Robin van Montfoort koos voor een van de zwaarste looponderdelen van het programma: de 400 meter horden. Tijdens zijn race verzwikte hij helaas zijn enkel. Ondanks die tegenslag liep hij de wedstrijd uit in 61,71 seconden. Op de 400 meter kwam Yannick van der Laarse in actie. Hij noteerde een tijd van 57,07 seconden. Voor Mark Westra vormde het NK een mooie afsluiting van een seizoen waarin hij zich vooral had gericht op de tienkamp. In Utrecht stond hij aan de start van de 800 meter, liep een sterke race en verbeterde zijn persoonlijk record naar 2.02,88. Tim Taanman deed waardevolle ervaring op tijdens zijn deelname aan het NK. Op de 200 meter verbeterde hij zijn persoonlijk record tot 25,41 seconden. Naast de prestaties was ook de goede sfeer binnen de AKU-ploeg zichtbaar. Dat bleek onder meer uit een prachtig spandoek waarop de groep stond afgebeeld. Dat de atleten elkaar niet alleen aanmoedigden, maar elkaar ook steunden bij tegenslagen zegt iets over de kracht van deze hechte groep sporters.

AKU-atleten sterk bij uitgesteld NK Junioren. Foto: aangeleverd.