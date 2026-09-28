Fase 1 van project Wegenplan Vinkeveen feestelijk afgerond

Vinkeveen – Met een feestelijke bijeenkomst heeft gemeente De Ronde Venen donderdag 24 september de eerste fase van het project Wegenplan Vinkeveen officieel afgerond. Bewoners, betrokkenen en kinderen uit de buurt kwamen bijeen op de kruising van de Bonkestekersweg en Reigerstraat om samen stil te staan bij de vernieuwing van een belangrijk deel van de verkeersstructuur van Vinkeveen. Kinderen uit Vinkeveen kregen een bijzondere rol. Voordat de vernieuwde weg werd opengesteld voor het verkeer, mochten zij deze versieren met kleurrijke tekeningen van stoepkrijt. Daarmee gaven zij letterlijk kleur aan de afronding van het project.

Verkeersveiliger en toekomstbestendig

Een woordvoerster van de gemeente laat weten: “De werkzaamheden aan de Bonkestekersweg en Reigerstraat vormen de eerste fase van het Wegenplan Vinkeveen. Dit meerjarige project bereidt Vinkeveen voor op toekomstige ontwikkelingen, waaronder de woningbouw uit het Centrumplan Vinkeveen, en zorgt tegelijkertijd voor veiligere en beter ingerichte hoofdwegen. Binnen deze fase zijn onder meer rode fietsstroken, verkeersplateaus en attentievlakken aangelegd. Ook zijn kruispunten veiliger ingericht en zijn voetpaden en groenvoorzieningen verbeterd. In het ontwerp van de groenvoorzieningen is extra rekening gehouden met gastvrije, vrouwvriendelijke en sociaal veilige openbare ruimte. De beplanting wordt in het najaar afgerond. Kruispunten zijn veiliger ingericht en de wegen zijn ingericht volgens het principe van een 30 km/u-gebied. Het is hierbij belangrijk te vermelden dat fietsers op de Bonkestekersweg gescheiden fietsen van de rijbaan. Op de Reigerstraat fietsen fietsers nu op de rijbaan. Toch is ook hier nog de mogelijkheid om op het vrijliggende pad te fietsen.”

Samen bereikt

Wethouder Anja Vijselaar (infrastructuur): “De werkzaamheden zijn de afgelopen maanden zichtbaar en soms ingrijpend geweest voor de omgeving. Tegelijkertijd hebben veel inwoners, waaronder de klankbordgroep van Centrumplan Vinkeveen actief meegedacht en hun betrokkenheid getoond. Wij waarderen dit enorm en ik dank iedereen dan ook hiervoor. Met de afronding van deze eerste fase ligt er een resultaat waar we met vertrouwen de toekomst mee tegemoet kunnen: een verkeersveiliger en toekomstbestendiger Vinkeveen.”

Beter zichtbaar

Ook het VLC Vinkeveen dacht mee over het aangrenzende kruispunt. Dankzij het rustpunt tussen de twee rijrichtingen is het kruispunt beter over te steken. Door het verplaatsen van de bushaltes is aankomend verkeer bovendien beter zichtbaar. Zo is een veiliger en overzichtelijker kruispunt ontstaan. Het is waardevol als organisaties uit het dorp betrokken zijn en vanuit hun kennis en ervaring bijdragen aan betere oplossingen. In haar speech sprak conrector van het VLC, Anneloes Vroegindeweij, haar complimenten uit richting de gemeente en aannemer Dura Vermeer. “De nieuwe inrichting is voor leerlingen écht een verbetering.” Na wat laatste afrondende werkzaamheden is de weg weer open voor al het verkeer sinds vrijdagmiddag 25 september.

Wethouder Anja Vijselaar met alle genodigden bij de oplevering van Wegenplan Vinkeveen – fase 1. Foto: aangeleverd.