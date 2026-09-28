Voedselbank De Ronde Venen houdt open huis

Mijdrecht – Voedselbank De Ronde Venen houdt zaterdag 3 oktober open huis in de nieuwe locatie aan de Rondweg 1A in Mijdrecht. Van 9.00 tot 12.00 uur kunnen inwoners, vrijwilligers, familieleden en andere belangstellenden binnenlopen om kennis te maken met het werk van de Voedselbank.

Bezoekers krijgen een kijkje achter de schermen en kunnen zien waar wekelijks voedsel wordt ontvangen, gesorteerd en klaargemaakt voor uitgifte. Ook is er informatie over de kledinguitgifte en de inzet van de vele vrijwilligers. De nieuwe locatie biedt de voedselbank de ruimte om inwoners die tijdelijk onvoldoende financiële mogelijkheden hebben te blijven ondersteunen. Vanuit het pand worden niet alleen voedsel, maar ook kleding en andere vormen van ondersteuning aangeboden. Aanmelden voor het open huis is niet nodig. Belangstellenden kunnen vrij binnenlopen.

Voedselbank De Ronde Venen houdt zaterdag 3 oktober open huis in de nieuwe locatie aan de Rondweg 1A in Mijdrecht. Foto: aangeleverd.