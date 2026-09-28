Mijdrecht – Het centrum van Mijdrecht staat zaterdag 3 oktober in het teken van de traditionele herfstbraderie. Van 10.00 tot 17.00 uur kunnen bezoekers langs de verschillende kramen in het winkelhart struinen. Daar wordt een gevarieerd aanbod gepresenteerd, waarmee de braderie een aanvulling vormt op het reguliere winkelaanbod.

Ook de winkels in het centrum zijn tijdens de braderie gewoon geopend. Daarmee biedt het evenement bezoekers de mogelijkheid om de markt te combineren met een bezoek aan de lokale ondernemers. Voor wie tussendoor even wil pauzeren, zijn de horecagelegenheden in het centrum geopend voor bijvoorbeeld een kop koffie, een drankje of een lunch. De organisatie verwacht gedurende de dag bezoekers uit Mijdrecht en de omliggende dorpen. Vanwege de drukte in het centrum wordt bezoekers geadviseerd zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar Mijdrecht te komen.

Herfstbraderie in Mijdrecht. Foto: aangeleverd.