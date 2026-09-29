Nieuwe welkomstborden Historisch Dorpshart

Wilnis – Het Historisch Dorpshart van Wilnis is sinds kort voorzien van nieuwe welkomstborden. Op de borden kunnen ook evenementen worden aangekondigd door stichting Wilnis Doet. De vormgeving is geïnspireerd op de kenmerkende damhekken uit het buitengebied van Wilnis.

De borden zijn gemaakt en geplaatst door Joost Samsom, die ook de karakteristieke damhekken in het buitengebied vervaardigt. Eerder dit voorjaar werd met subsidie van de provincie Utrecht al een koffie- en theetrolley aangeschaft. Deze wordt onder meer gebruikt tijdens evenementen en bij onderhoudsmomenten van de door bewoners aangelegde en onderhouden groenperken. De werkgroep Historisch Dorpshart ziet de nieuwe voorzieningen als een volgende stap in het aantrekkelijker maken van het dorpscentrum en spreekt haar dank uit aan Samsom en de provincie voor de samenwerking.

Het Historisch Dorpshart van Wilnis is sinds kort voorzien van nieuwe welkomstborden. Foto: aangeleverd.