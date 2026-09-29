Jong initiatief brengt calisthenics naar Meerwijk

Uithoorn – Wat begon als een persoonlijke passie voor buitensport resulteert binnenkort in een nieuw calisthenicspark bij het skatepark in Meerwijk. Dankzij de inzet van de 24-jarige Florian Klaassen kreeg deze voorziening een plek in het ontwerp. Voor wethouder Ferry Hoekstra aanleiding om met hem in gesprek te gaan over zijn ideeën, ambities en de kracht van sporten in de openbare ruimte.

Wat startte als een manier om tijdens de coronaperiode actief bezig te blijven, groeide voor Florian Klaassen uit tot een grote passie. De inwoner van Uithoorn ontdekte calisthenics, een sport waarbij je op speciale toestellen traint met je eigen lichaamsgewicht. Inmiddels zit hij in het laatste jaar van de opleiding Sportkunde en loopt hij stage bij Team Sportservice. Toen Florian hoorde over de plannen voor nieuwe BOSS-zones in de gemeente, zag hij direct kansen. “Toen ik hoorde over de ontwikkeling van de BOSS-zone bij het skatepark in Meerwijk, dacht ik: dit is mijn kans. Tijdens de participatieavonden heb ik actief meegedacht over het ontwerp van het calisthenicspark. Het is ontzettend mooi om nu te zien dat die ideeën straks ook echt worden gerealiseerd.”

BOSS

De gemeente Uithoorn werkt volgens het BOSS-principe: Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten. Daarmee wordt de openbare ruimte ingericht als een plek waar inwoners van alle leeftijden actief kunnen zijn en elkaar kunnen ontmoeten. Wethouder Ferry Hoekstra ziet de komst van het calisthenicspark als een mooi voorbeeld van hoe inwoners kunnen bijdragen aan hun leefomgeving. “Het enthousiasme van Florian laat precies zien waar het BOSS-programma voor bedoeld is. Niet alleen een mooie sportvoorziening neerzetten, maar ook inwoners stimuleren elkaar te ontmoeten, samen te bewegen en initiatieven te nemen. Juist die betrokkenheid vanuit de buurt maakt een BOSS-zone extra waardevol.”

Sport voor iedereen

Calisthenics draait om bewegen met het eigen lichaamsgewicht. De oefeningen kunnen eenvoudig of juist uitdagend worden gemaakt, waardoor de sport toegankelijk is voor een breed publiek. Volgens Florian zit de kracht niet alleen in het sporten zelf. “Het mooie van calisthenics is dat iedereen op zijn eigen niveau kan meedoen. Je leert van elkaar, motiveert elkaar en bent samen bezig. Het draait niet alleen om kracht, maar ook om ontmoeting. Voor zijn afstudeeronderzoek verdiept Florian zich in de vraag hoe jongeren straks geactiveerd kunnen worden om gebruik te maken van het calisthenicspark, waarbij er ook aandacht is voor inclusie. “Mensen weten vaak heel goed wat ze wel en niet kunnen. Maar calisthenics laat ook zien dat je vaak meer kunt dan je denkt. Je leert jezelf uit te dagen, op je eigen niveau en in je eigen tempo. Zo verleg je stap voor stap grenzen, zowel fysiek als mentaal. Ik hoop dat dit straks een plek wordt waar iedereen zich welkom voelt en met plezier kan bewegen.”

Meer dan een sportplek

De gemeente ziet de nieuwe voorziening als meer dan alleen een verzameling toestellen. Het moet een ontmoetingsplek worden waar inwoners samenkomen, bewegen en activiteiten organiseren. “De coronaperiode heeft ons geleerd hoe belangrijk bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte zijn. We willen onze wijken zo inrichten dat mensen elkaar makkelijk kunnen ontmoeten en actief kunnen zijn. Het is mooi om te zien dat inwoners als Florian daar zelf een bijdrage aan leveren. Buiten sporten en bewegen is gewoon heel goed om te doen. En eigenlijk geldt: meedoen is al winst.” Florian kijkt inmiddels al verder dan de opening van het park. “Ik hoop straks trainingen, workshops en kleine evenementen te organiseren rondom de toestellen. Het zou geweldig zijn als er een vaste groep ontstaat die samen gaat sporten in Meerwijk.”

Samen trots op het resultaat

Tijdens het gesprek op het gemeentehuis bespraken Florian en wethouder Ferry Hoekstra de plannen voor het calisthenicspark en de kansen die het biedt voor Meerwijk. Als afsluiting van het bezoek werd natuurlijk ook samen een foto gemaakt. En omdat het onderwerp zich daar perfect voor leende, gebeurde dat buiten in sportieve stijl. Een passend slot van een inspirerend gesprek én een mooi voorbeeld van hoe inwoners kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun eigen leefomgeving.

Meer weten over calisthenics of benieuwd naar de activiteiten van Florian? Volg hem op Instagram via @calisthenics_uithoorn of op Facebook via Calisthenics Uithoorn. Daar deelt hij zijn ervaringen, trainingen en de ontwikkelingen rondom het nieuwe calisthenicspark in Meerwijk.

Florian Klaassen legt wethouder Hoekstra de beginselen van calisthenics uit. Foto: aangeleverd.