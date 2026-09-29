Dorpshuis De Quakel toekomstbestendig

De Kwakel – Het college van burgemeester en wethouders bracht op 22 september een werkbezoek aan Dorpshuis De Quakel. Tijdens een rondleiding maakte het college kennis met het vernieuwde bestuur en zag het met eigen ogen hoe de grootschalige renovatie en verduurzaming hebben bijgedragen aan een toekomstbestendig dorpshuis dat volop ruimte biedt aan ontmoeting, activiteiten en verenigingsleven.

Dorpshuis De Quakel vervult al jarenlang een belangrijke rol in het sociale leven van De Kwakel. Wekelijks vinden er tal van activiteiten plaats voor jong en oud. Zo komen elke dinsdagmiddag zo’n tachtig senioren bijeen voor onder meer kaarten, biljarten, bridge en rummikub. Daarnaast maken ongeveer vijftien verenigingen regelmatig gebruik van het dorpshuis, variërend van muziekvereniging Tavenu en yogagroepen tot een kinderknutselclub en de vogelliefhebbers van vereniging De Groenling. Tijdens het bezoek sprak het college met vrijwilligers, verenigingen en gebruikers van het dorpshuis. Ook was er aandacht voor de grote groep van veertig tot vijftig vrijwilligers, die zich het hele jaar inzet om het dorpshuis draaiende te houden.

Geslaagde renovatie

In 2024 werd het pand ingrijpend verbouwd en verduurzaamd. Dankzij de samenwerking tussen Stichting Dorpshuis De Quakel, gemeente Uithoorn, provincie Noord-Holland en Stichting Leefomgeving Schiphol beschikt het gebouw nu onder meer over een warmtepomp, zonnepanelen, extra isolatie en hoogwaardig isolatieglas. Ook kreeg de grote zaal een nieuwe vloer, werd de begane grond opnieuw ingericht en kreeg de bar een centrale plek in het gebouw. De verduurzaming werpt inmiddels zijn vruchten af: het energieverbruik is aanzienlijk gedaald, terwijl het gebouw aantrekkelijker en beter toegankelijk is geworden voor bezoekers.

Onder leiding van voorzitter Wim van Zwol werkt het bestuur aan plannen om het dorpshuis nog beter te benutten en de maatschappelijke functie verder uit te breiden. “De basis staat nu als een huis. Dankzij de renovatie hebben we een prachtig en toekomstbestendig gebouw gekregen. Nu willen we verder groeien met de samenleving en kijken hoe we nog meer inwoners, verenigingen en initiatieven aan ons kunnen verbinden”, zegt voorzitter Wim van Zwol. Het bestuur onderzoekt daarbij onder meer hoe ook jongeren nog meer gebruik kunnen maken van het dorpshuis. Daarnaast krijgt het gebouw in de toekomst een extra maatschappelijke functie als noodsteunpunt tijdens calamiteiten. Sinds de heropening trekt het dorpshuis een bredere groep bezoekers. Naast verenigingen weten ook inwoners en organisaties het gebouw steeds vaker te vinden voor bijeenkomsten, cursussen, recepties, verjaardagen, bruiloften en herdenkingen. Een bijzonder onderdeel van het gebouw is de huisvesting van Rick FM. Het lokale radiostation beschikt inmiddels ook over een moderne podcaststudio, waarvan veel gebruik wordt gemaakt.

Investeren in ontmoeten

Wethouder Jan Hazen, portefeuillehouder gemeentelijk vastgoed, kijkt tevreden terug op het bezoek. “Dorpshuis De Quakel is het kloppend hart van het dorp. Het is mooi om te zien hoe deze ontmoetingsplek dankzij de renovatie en verduurzaming klaar is voor de toekomst. Tegelijkertijd zie je dat een gebouw pas echt waarde krijgt door de mensen die er gebruik van maken. Het enthousiasme van het nieuwe bestuur, de beheerders en de vele vrijwilligers laat zien hoeveel betrokkenheid er in De Kwakel is. Samen zorgen zij ervoor dat het dorpshuis een plek blijft waar inwoners elkaar ontmoeten, activiteiten ondernemen en zich thuis voelen. Het college spreekt zijn waardering uit voor de inzet van alle vrijwilligers, bestuurders en betrokkenen die hebben bijgedragen aan de succesvolle vernieuwing van het dorpshuis en kijkt uit naar de verdere ontwikkeling van deze belangrijke ontmoetingsplek in De Kwakel.”

Het stichtingsbestuur en andere betrokkenen van dorpshuis De Quakel ontvingen het college van de gemeente Uithoorn, dat met een aantal van hun medewerkers langskwam. Foto: gemeente Uithoorn.